milet、一部のファンによる「待ち伏せ」「追跡」「監視」行為を確認 警察への通報＆法的措置と警告「アーティストの安全を脅かすもの」
シンガー・ソングライターのmilet（ミレイ）の公式サイトが11日に更新され、一部のファンによって待ち伏せ、追跡するなど、アーティストの安全を脅かす行為を受けているとして、法的措置を含めた措置を講じると伝えた。
【写真】「待ち伏せ」「追跡」「監視」など…公式サイトに掲載された警告全文
公式サイトには「miletに関するお願いとご注意」との文書が掲載され、一部のファンからアーティストの安全を脅かす行為が確認されたと報告。具体的には「路上、駅、空港など一般の方々や、施設等にご迷惑がかかる場所での待ち伏せ行為」「アーティストと同じ公共交通機関に飛び乗る行為」「 アーティストを乗せた車両を稼働現場や宿泊先まで追跡する行為」「アーティストの居住場所や稼働場所等の詮索、監視、尾行、追跡行為」などが確認されたという。
その上で「これらの行為は、アーティストの安全を脅かすものであり、周囲の一般の方々の安全確保の為、固くお断りいたします。今後、これらの行為が確認された場合、ただちに警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処させていただきます」と警告。「また、ファンクラブ会員の方につきましては、強制退会等の措置を講じる場合がございます（返金不可）」と伝えた。
サイトでは「アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします」とし「miletを応援して下さる皆様のお気持ちに感謝申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
【写真】「待ち伏せ」「追跡」「監視」など…公式サイトに掲載された警告全文
公式サイトには「miletに関するお願いとご注意」との文書が掲載され、一部のファンからアーティストの安全を脅かす行為が確認されたと報告。具体的には「路上、駅、空港など一般の方々や、施設等にご迷惑がかかる場所での待ち伏せ行為」「アーティストと同じ公共交通機関に飛び乗る行為」「 アーティストを乗せた車両を稼働現場や宿泊先まで追跡する行為」「アーティストの居住場所や稼働場所等の詮索、監視、尾行、追跡行為」などが確認されたという。
サイトでは「アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします」とし「miletを応援して下さる皆様のお気持ちに感謝申し上げますとともに、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。