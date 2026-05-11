サンワサプライ株式会社は5月11日（月）、AC出力ポートを搭載した大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を直販サイトで発売した。価格は1万3,800円。

モバイルバッテリーとしては珍しいAC出力ポートを備え、最大65Wまでの給電に対応。デジタルカメラの充電器やノートパソコンの純正ACアダプターなど、普段コンセントで使用している機器をそのまま外出先で使用できる。

USB Type-CポートはUSB PD規格に対応し、最大30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットの急速充電に加え、モバイルバッテリー本体への入力（充電）もUSB Type-Cで行えるため、専用のアダプターを持ち歩く必要がないという。

このほか最大18W出力に対応するUSB Type-Aポートを備えている。

筐体は従来モデルから約20％の薄型化を図り、バッグの隙間に収まりやすいスリムなデザインを採用した。バッテリー容量は1万3,200mAh（47.52Wh）で、航空機への機内持ち込み制限もクリアしているとする。

多重保護機能に加え、異常発熱を検知して自動で停止する温度検知センサーも搭載している。

バッテリー容量：13,200mAh（47.52Wh） 搭載ポート：AC（最大65W出力）、USB Type-C（PD30W出力・入力）×1、 Type-A（最大18W出力）×1 充電時間：約3時間（PD30W以上のアダプター使用時） 外形寸法：10.9×15×2.7cm 重量：534g