「My Nintendo Store」が名称を「Nintendo Store」へリニューアル
5月27日 変更予定
(C)Nintendo
Nintendo Store
任天堂は、公式オンラインストア「My Nintendo Store（マイニンテンドーストア）」の名称について「Nintendo Store」へ変更する。変更は5月27日より。
「My Nintendo Store」はSwitch本体や周辺機器、各種ソフトやグッズなどを購入できる任天堂の公式ストア。ストア名の「My」の部分を省き「Nintendo Store」へシンプルな名前に変更されることが明らかになった。なお、名称のみの変更でサービス内容についてはこれまでと同様となる。
過去にもスマートフォン用アプリ「My Nintendo」が「Nintendo Store」へリニューアルされたことがあった。ブラウザなどからアクセスできる本ストアについても同様の名称へと変更される。
5月27日（水）より、My Nintendo Store は『Nintendo Store』に名称を変更します。- 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 11, 2026
※サービス内容に変更はありません。https://t.co/LZHHRW24iZ
(C)Nintendo