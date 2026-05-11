5月27日 変更予定

Nintendo Store

任天堂は、公式オンラインストア「My Nintendo Store（マイニンテンドーストア）」の名称について「Nintendo Store」へ変更する。変更は5月27日より。

「My Nintendo Store」はSwitch本体や周辺機器、各種ソフトやグッズなどを購入できる任天堂の公式ストア。ストア名の「My」の部分を省き「Nintendo Store」へシンプルな名前に変更されることが明らかになった。なお、名称のみの変更でサービス内容についてはこれまでと同様となる。

過去にもスマートフォン用アプリ「My Nintendo」が「Nintendo Store」へリニューアルされたことがあった。ブラウザなどからアクセスできる本ストアについても同様の名称へと変更される。

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