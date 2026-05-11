第16節の全20試合が終了した

明治安田J2・J3百年構想リーグの第16節が5月10日までに各地で行われた。

WEST、EASTの4グループに分かれた最新の順位表が公開され、各地で熱戦が繰り広げられた。EAST-Bを除く3グループで1位突破が決まった。

WEST-Aでは、首位のカターレ富山が愛媛FCに2-0で勝利し、勝ち点37で首位を確定している。2位の高知ユナイテッドSCはカマタマーレ讃岐を3-0で下し勝ち点30。3位のアルビレックス新潟はツエーゲン金沢と1-1、PK戦の末に敗れたものの勝ち点を29としている。4位から6位には徳島ヴォルティス、愛媛、金沢が位置しており、中位から上位にかけて勝点が接近している。

WEST-Bは、首位のテゲバジャーロ宮崎がレノファ山口に1-0で勝利を収め、勝ち点を43として首位を独走している。2位のサガン鳥栖は大分トリニータに1-0で勝利し勝ち点30。3位の鹿児島ユナイテッドはレイラック滋賀に0-1で敗れた結果、勝ち点27で3位となっている。4位の山口から6位の大分までの勝点差は「5」だ。

EAST-Aは、ベガルタ仙台がヴァンラーレ八戸と1-1、PK戦を5-4で制して勝ち点40で首位に立っている。2位の湘南ベルマーレは横浜FCに0-1で敗れ勝ち点31。3位のブラウブリッツ秋田は栃木SCと0-0、PK戦の末に敗北したが勝ち点29で3位に位置している。4位のSC相模原から6位のザスパ群馬までは勝ち点7差となっている。

EAST-Bでは、首位のヴァンフォーレ甲府がいわきFCに1-0で勝利し、勝ち点32で首位をキープ。2位のいわきは敗戦で勝ち点28にとどまり、RB大宮アルディージャを4-3で破った北海道コンサドーレ札幌が勝ち点28で得失点差により3位となっている。4位の大宮から6位の藤枝MYFCまでは勝ち点1差の激戦だ。（FOOTBALL ZONE編集部）