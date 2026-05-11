「バチェロレッテ4 」グループデートに驚きの人物参加 バックハグで急接近する男性も【第5話〜第7話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/05/11】月8日20時より、人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4の第5話〜第7話がPrime Videoにてプライム会員向けに独占配信された。4代目バチェロレッテ・平松里菜（26）と男性陣の旅は後半戦へ突入。シリーズ初登場となったブルーローズの行方、過酷な2on1デート、両親との対面を経て、ついにファイナルに進む2人が決定した。ここでは、第5話から第7話までの展開をまとめる。【※ネタバレあり】
【写真】4代目バチェロレッテと恋をする14人のイケメン
『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
第5話では、残る7人の男性陣がタイの伝統工芸であるキャンドル作りを体験するグループデートへ。穏やかで楽しい時間を過ごしていたが、デートには思わぬ仕掛けが。平松の実姉が正体を隠し、通訳として同行していたことが明かされる。男性陣は突然の対面に驚きを隠せず。実姉は参加者たちの様子を見守り、好印象だった人物の名前を挙げた。
グループデート後、2ショットデートに誘われたのは起業家の倉岡利樹（くらおか・としき／27）。2人はトゥクトゥクに乗ってドライブを楽しみ、美しい夕日を眺めながらサンセットディナーへ。平松は倉岡に対し、「気になる存在」であることを告白。互いの結婚観についても語り合い、倉岡はサプライズローズを獲得した。
翌朝、シリーズ初のブルーローズを手にした大手外資系IT企業勤務の和田叡（わだ・あきら／30）が、自らプランニングしたデートへ。和田は「彼女を絶対に楽しませる！」という強い想いを胸に、買い物や海辺での花火デートを用意。和田らしい明るさと優しさが詰まった時間となったが、平松の恋愛としてのときめきは動かず。デートの最後、和田はサプライズローズを受け取ることができず、そのまま帰国となった。駆けつけた男性陣が見守る中で迎えた別れに、和田は涙を流しながら旅を終えた。
4回目のカクテルパーティーでは、プロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）がキャンドルと手紙に想いを込めて平松にプレゼント。自分の言葉でまっすぐに気持ちを届ける姿に、平松は笑顔を見せ、感動の涙を流した。
第6話では、ゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）、倉岡、安齊がそれぞれ2ショットデートへ。自身の想いをまっすぐに伝える山崎に、平松も「なんなんだろう、この感情は」と揺さぶられる様子を見せた。また、平松は安齊との時間を「感情のローラーコースター」と表現し笑顔が止まらない様子だった。
残された寿司職人・モデルの櫻井将治（さくらい・しょうじ／31）と、会社経営者の長田寛太（おさだ・かんた／29）には必ずどちらか1人が帰国しなければならないというルールの2on1デートの知らせが届く。デートでは、画用紙を使って将来の理想をそれぞれ表現。櫻井がローズを獲得し、ファーストインプレッションローズを手にしていた長田がここでお別れに。
さらに平松が共通点が多いと話していた倉岡がカクテルパーティーでお別れとなり、有力候補が次々に脱落となる衝撃の展開となった。
第7話では、残る安齊、櫻井、山崎の3人がそれぞれ2ショットデートを行い、平松の両親と対面。サップ・クルージングデートへ出かけた櫻井は互いのスキンシップ観について語り合う。さらに、「キスしていいか」と問いかけるが、平松にはぐらかされてしまう。その後、櫻井はお寿司を両親に振る舞い、改めて平松への想いを正面からアピールした。
山崎とはゴルフデートへ。ゴルフ場でバックハグをしながら互いの鼓動を聞き合い、2人の間にはロマンチックなムードが流れる。山崎はこれまでの恋愛とは違う気持ちの大きさを語り、「最後の1人に絶対になりたいと思ってる」と明かした。
安齊とはカップルフォトデートへ。照れながらも自然体の距離で撮影し、プロレス以外の特技を見せたり、職業上のネックについても正直に説明。この旅で「好き」という言葉を簡単に使えなかったものの、気持ちは大きくなっていると平松に向き合った。
両親が安齊に誠実さを感じたと話す一方で、平松はこの旅の中で「好き」という言葉が出ないことに対し、「私にとっては言葉で言ってくれることも重要だから、今の段階で言えなくても普段から言ってくれなかったら合わないのかなとちょっと思っちゃった」と吐露。ロマンチックな時間を重ねながらも、友達のような距離感にとどまる安齊への不安も隠しきれなかった。
明確に、「未来をイメージできるか」を最も重視して決断したという平松は、山崎と安齊にローズを渡し、遂に旅は最終局面へ。最後に選ぶ“真実の愛”の相手に注目が集まる。（modelpress編集部）
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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『バチェロレッテ・ジャパン』とは、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の「男女逆転版」。1人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜く。2020年のシーズン1開始以来、2022年にシーズン2、2024年にシーズン3が配信され、いずれもSNSを席巻。バチェロレッテと男性参加者たちが真剣に恋愛と向きあう姿や、旅を通して生まれる友情、そして予想を覆す衝撃展開と感動のドラマが、毎回大きな反響を呼んでいる。本シーズンは全9話構成となり、初週は第1話から第4話までの計4話が一挙配信される。
◆【第5話】「バチェロレッテ4」実姉が正体隠してグループデート参加
第5話では、残る7人の男性陣がタイの伝統工芸であるキャンドル作りを体験するグループデートへ。穏やかで楽しい時間を過ごしていたが、デートには思わぬ仕掛けが。平松の実姉が正体を隠し、通訳として同行していたことが明かされる。男性陣は突然の対面に驚きを隠せず。実姉は参加者たちの様子を見守り、好印象だった人物の名前を挙げた。
グループデート後、2ショットデートに誘われたのは起業家の倉岡利樹（くらおか・としき／27）。2人はトゥクトゥクに乗ってドライブを楽しみ、美しい夕日を眺めながらサンセットディナーへ。平松は倉岡に対し、「気になる存在」であることを告白。互いの結婚観についても語り合い、倉岡はサプライズローズを獲得した。
翌朝、シリーズ初のブルーローズを手にした大手外資系IT企業勤務の和田叡（わだ・あきら／30）が、自らプランニングしたデートへ。和田は「彼女を絶対に楽しませる！」という強い想いを胸に、買い物や海辺での花火デートを用意。和田らしい明るさと優しさが詰まった時間となったが、平松の恋愛としてのときめきは動かず。デートの最後、和田はサプライズローズを受け取ることができず、そのまま帰国となった。駆けつけた男性陣が見守る中で迎えた別れに、和田は涙を流しながら旅を終えた。
4回目のカクテルパーティーでは、プロレスラーの安齊勇馬（あんざい・ゆうま／26）がキャンドルと手紙に想いを込めて平松にプレゼント。自分の言葉でまっすぐに気持ちを届ける姿に、平松は笑顔を見せ、感動の涙を流した。
◆【第6話】長田寛太＆櫻井将治、過酷な2on1デート
第6話では、ゴルフ事業経営の山崎至（やまざき・いたる／32）、倉岡、安齊がそれぞれ2ショットデートへ。自身の想いをまっすぐに伝える山崎に、平松も「なんなんだろう、この感情は」と揺さぶられる様子を見せた。また、平松は安齊との時間を「感情のローラーコースター」と表現し笑顔が止まらない様子だった。
残された寿司職人・モデルの櫻井将治（さくらい・しょうじ／31）と、会社経営者の長田寛太（おさだ・かんた／29）には必ずどちらか1人が帰国しなければならないというルールの2on1デートの知らせが届く。デートでは、画用紙を使って将来の理想をそれぞれ表現。櫻井がローズを獲得し、ファーストインプレッションローズを手にしていた長田がここでお別れに。
さらに平松が共通点が多いと話していた倉岡がカクテルパーティーでお別れとなり、有力候補が次々に脱落となる衝撃の展開となった。
◆【第7話】3人がバチェロレッテの両親と対面
第7話では、残る安齊、櫻井、山崎の3人がそれぞれ2ショットデートを行い、平松の両親と対面。サップ・クルージングデートへ出かけた櫻井は互いのスキンシップ観について語り合う。さらに、「キスしていいか」と問いかけるが、平松にはぐらかされてしまう。その後、櫻井はお寿司を両親に振る舞い、改めて平松への想いを正面からアピールした。
山崎とはゴルフデートへ。ゴルフ場でバックハグをしながら互いの鼓動を聞き合い、2人の間にはロマンチックなムードが流れる。山崎はこれまでの恋愛とは違う気持ちの大きさを語り、「最後の1人に絶対になりたいと思ってる」と明かした。
安齊とはカップルフォトデートへ。照れながらも自然体の距離で撮影し、プロレス以外の特技を見せたり、職業上のネックについても正直に説明。この旅で「好き」という言葉を簡単に使えなかったものの、気持ちは大きくなっていると平松に向き合った。
両親が安齊に誠実さを感じたと話す一方で、平松はこの旅の中で「好き」という言葉が出ないことに対し、「私にとっては言葉で言ってくれることも重要だから、今の段階で言えなくても普段から言ってくれなかったら合わないのかなとちょっと思っちゃった」と吐露。ロマンチックな時間を重ねながらも、友達のような距離感にとどまる安齊への不安も隠しきれなかった。
明確に、「未来をイメージできるか」を最も重視して決断したという平松は、山崎と安齊にローズを渡し、遂に旅は最終局面へ。最後に選ぶ“真実の愛”の相手に注目が集まる。（modelpress編集部）
◆『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4概要
タイトル：『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4
配信開始日：2026年5月1日(金) 20時より独占配信開始
話数：全9話
5月1日（金）20時 第1話−第4話
5月8日（金）20時 第5話−第7話
5月15日（金）20時 第8話−第9話、ボーナスコンテンツ「坂東さん卒業スペシャル」
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