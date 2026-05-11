東京きらぼしは大幅続落、２７年３月期最終減益へ

東京きらぼしフィナンシャルグループ<7173.T>は大幅続落。前週末８日取引終了後、２６年３月期連結決算を発表。最終利益は４２３億５７００万円（前の期比３５．０％増）だった。メイン化取引の推進など各種取り組みにより貸出金が増加したほか、政策金利上昇の影響で貸出金利回りが上昇したことが寄与した。



続く２７年３月期の最終利益は４００億円（前期比５．５％減）と予想。６月３０日を基準日に１株を８株へ分割するのに伴い、年間配当額は３０円（株式分割考慮ベースで前期２１円２５銭）を見込んだ。



このほか、三井住友信託銀行が保有する第１回第一種優先株式の普通株式への転換と消却、株式の売り出しを発表。また、東京都から第二種優先株式を総額４００億円で取得し、消却することをあわせて明らかにした。



出所：MINKABU PRESS