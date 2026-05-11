昨年１１月に巨人を自由契約になったオコエ瑠偉外野手がメキシコリーグのキンタナ・ロー・タイガースと合意した。１０日（日本時間１１日）、球団が公式Ｘなどで発表した。

オコエは関東第一から１５年ドラフト１位で楽天に入団。１年目から開幕一軍入りを果たし、１７年には打率３割をマークした。しかし、以降はけがや不振により出場機会が減少し、２２年の現役ドラフトで巨人へ移籍した。移籍１年目には開幕１番スタメンで起用されたが、思うような結果を残せなかった。昨季は６１試合で打率・２４６と精彩を欠き、自由契約になった。日本での通算成績は９シーズン、４０６試合、打率・２３０、１４本塁打、６８打点、２８盗塁、ＯＰＳ・６１５。

今年２月にメキシコリーグのモンテレイ・サルタンズを合意。しかし、公式戦に２試合に出場した後、５月１日付けで自由契約となり、退団した。

新天地はメキシコ南東部ユカタン半島に位置し、カリブ海に面し、リゾート地として有名なカンクンがある。球団は公式Ｘで「日出ずる国からキンタナ・ローへ、オコエ瑠偉が私たちの打線にパワーをもたらすためにやって来る ようこそタイガースへ」と期待を込めた文面を投稿した。