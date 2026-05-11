「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが10日、自身のインスタグラムを更新。5月29日に発売する1stDVD「相思相愛」の撮影ショットを動画投稿した。

「撮影中も猫ちゃんがずっと見守ってくれました」とつづり、古民家風の撮影現場で、畳の上にバンドゥビキニ水着姿でネコと一緒に寝転ぶショットを公開。胸元などを限界ギリギリまで露出し、曲線美が際立った。

また「DVD発売記念イベント開催決定！」と報告し、今月24日に東京・秋葉原でイベントを実施することも伝えた。

ファンやフォロワーからも「畳ねこ可愛い！笑」「手前の猫さんと同じスタイル」「ネコがうらやま〜」「可愛い笑顔が可愛すぎる」「ほのぼの雰囲気」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。1stDVD「相思相愛」を5月29日に発売予定。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。