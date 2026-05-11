◆「会うのがめんどくさい」→罪悪感ゼロでフェードアウトしていい納得の理由

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

相手の言葉で「自分が悪い」と思い込まない

今日は「無理な人付き合いは終了していい」というテーマでお話しします。無理をしてまで、嫌な人と関わる必要はないんですよ、というお話です。

人は、誰かに嫌われたりネガティブなことを言われたりすると、やはり深く傷つくものです。そして、「自分に悪いところがあるのではないか」「自分を直さなければ」と思いがちです。いちいち指摘してくる人はそれを狙っているのですが、実際のところ、相手の方に問題があることも少なくありません。

普通であれば、相手が傷つくようなことをわざわざ言う必要はありませんし、言ったところで他人は変わりません。一緒にいて気持ちのいい人とだけ関わり、そうでない人からは離れればいいだけなのです。

しかし、人間の脳には「目の前の人が正しいと思い込む癖」があります。そのため、何か指摘されると自分が間違っていると解釈しがちですが、自分に問題がない場合でも同じ現象は起きます。つまり、嫌なことを言われたからといって、あなたが悪いという証明にはならないのです。

優しい人ほど自分を責めてしまう

「自分が悪いのではないか」と悩む人は、総じて優しい人です。他人に対して嫌な発言をしないあなたが一方的に悪いということは、確率論としてあり得ません。「自分には、目の前の人が正しいと思い込む癖があるのだ」と認識しておくことが、非常に大切です。

私の診察室やお悩み相談でも、人間関係は常にメインの話題になります。毎回同じ苦手な人の話が出てくるため、「その人とは離れていいのではないですか？」とアドバイスをするのですが、心優しい人は「離れること」自体に罪悪感を抱き、なかなか行動に移せません。

「自分が距離を置かれたらショックだから、相手にもしてはいけない」と思い込み、無理に関わり続けてストレスを溜め込んでしまうのは、非常にもったいないことです。

限られた時間を「いい気分」で過ごすために

私たちの人生の残り時間は決まっており、見えないタイマーがものすごいスピードで進んでいます。もしそのタイマーが目に見えれば、誰もが無駄な時間を過ごしたくないと思うはずです。

嫌な人と関わって嫌な気分になっている間は、いい気分になることはできません。私は旅行に行く際、嫌なことは完全に後回しにして、絶対に考えないようにしています。いい気分でいることで、限られた時間をハッピーに過ごせるのです。そう考えると、嫌な人間と関わる価値は全くありません。

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