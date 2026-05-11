2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。第16節の10試合が9日（土）、10日（日）に行われました。

EAST首位の鹿島アントラーズは横浜F・マリノスにPK勝ち。2位FC東京は東京ヴェルディに終了間際のゴールで逆転勝利。残り2試合を残し、両チームの勝ち点差は『4』に縮まっています。浦和レッズは、田中達也暫定監督が指揮を執ってから4連勝で4位浮上。柏レイソルは連敗を『6』でストップし、最下位を脱しました。鹿島は次節90分勝ちすれば、他会場の結果に関係なくEAST1位が決定します。

WESTは、名古屋グランパスがFW山岸祐也選手のハットトリックで京都サンガF.C.に勝利で3連勝。2位ヴィッセル神戸はファジアーノ岡山に3失点の完封負け。両チームの勝ち点差は『3』に広がりました。神戸は名古屋より試合数が1試合少ない状況です。京都は3連敗で9位まで順位を落としています。

EASTの残り試合数は、町田、東京Vの2チームが3試合で、残りの8チームは2試合。WESTの残り試合数は、神戸、京都が3試合。G大阪、アビスパ福岡が1試合。残りの6チームが2試合となっています。

次回は13日（水）に第12節EASTの町田ー東京V、WESTの神戸ー京都2試合が開催。町田と神戸がACLEに出場していたため、日程変更となっていた試合になります。

【第16節結果】

＜EAST＞

◆浦和 4−1 水戸（9日、ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【浦和】安居海渡（前半24分）小森飛絢（後半25分）イサーク キーセ テリン（後半32分、後半34分）【水戸】山本隼大（後半39分）

◆鹿島 1−1(PK5-4) 横浜FM（10日、日産スタジアム）

得点【鹿島】レオ セアラ（後半45+5分）【横浜FM】谷村海那（後半13分）

◆FC東京 2−1 東京V（10日、味の素スタジアム）

得点【FC東京】室屋成（前半41分）長倉幹樹（後半45+5分）【東京V】森田晃樹（前半29分）

◆柏 1−0 川崎F（10日、三協フロンテア柏スタジアム）

得点【柏】細谷真大（後半28分）

◆町田 2−0 千葉（10日、フクダ電子アリーナ）

得点【町田】ナ サンホ（前半7分、前半36分）

＜WEST＞

◆C大阪 3−2 長崎（9日、YANMAR HANASAKA STADIUM）

得点【C大阪】チアゴ アンドラーデ（前半28分）田中駿汰（後半18分）香川真司（後半45+4分）【長崎】山粼凌吾（前半25分）マテウス ジェズス（後半27分）

◆清水 1−1(PK4-3) 福岡（10日、IAIスタジアム日本平）

得点【清水】オ セフン（後半30分）【福岡】碓井聖生（後半25分）

◆岡山 3−0 神戸（10日、ノエビアスタジアム神戸）

得点【岡山】鈴木喜丈（前半28分）江坂任（前半43分）木村太哉（後半44分）

◆広島 1−0 G大阪（10日、パナソニック スタジアム 吹田）

得点【広島】東俊希（後半23分）

◆名古屋 3−0 京都（10日、豊田スタジアム）得点【名古屋】山岸祐也（前半9分、前半29分、後半45分）