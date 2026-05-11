サンドウィッチマンMCの大型特番始動！いきなりゴールデン帯で2時間SP放送決定

5月20日（水）、サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）がMCを務める大型特番『サンドの世界笑撃映像社！』が放送。

ゴールデン帯の2時間スペシャルとして堂々登場する。

『サンドの世界笑撃映像社！』は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を絶え間なく連発する、笑って楽しめる抱腹絶倒のバラエティ番組。

ただし、おもしろ動画をただ紹介するだけではない。世界中で話題を呼んだ笑撃映像をヒントに体を張って再現。サンドウィッチマンも仰天の“番組オリジナル笑撃映像”も楽しめる。

スタジオには、テレビ朝日オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』主演の宮舘涼太（Snow Man）、ドラマ『エラー』（ABC・テレビ朝日）主演の志田未来と志田の母親役を演じる榊原郁恵、哀川翔、吉村崇（平成ノブシコブシ）、堀田茜、東京ホテイソン（たける、ショーゴ）と世代を超えた豪華ゲストが集結する。

◆『未解決の女』ともコラボレーション

番組の舞台は、世界に通用するおもしろ動画を日々探求する「世界笑撃映像社」。爆笑必至の動画を次々と紹介する。

結婚式で牧師の永遠の誓いに異議を唱える牛、寝ぼけて椅子を背負って下校してしまう男の子、カウボーイを真似て鞭を振り回すも自分を叩いてしまう男性など、ちょっとおバカで思わず笑ってしまう映像が満載。

さらに「奇跡のスーパーセーブ」や「嫌〜な予感しかしない映像」といった、目が離せない映像も続々と登場する。

勢いそのままに、出演者たちが体を張って挑む番組オリジナルの笑撃映像も怒涛の勢いで繰り出される。

海外で大バズりした動画をヒントにした「体当たり企画」では、一歩間違えれば即水濡れの“目隠しゲーム”から、絶妙なチームワークとバランス感覚が問われる“人間コンベア”まで、思わず手に汗握る体当たりの爆笑動画が目白押し。

さらに、海外の「ドッキリ企画」も参考に、「危険そうなボタンを押すと周囲の人が全員バタリと倒れる」という謎の仕掛けを用意。日本のドッキリスター・尾形貴弘（パンサー）に仕掛けると、どんなリアクションを見せるのか!?

サンドウィッチマンは、これら渾身の動画をSNSで世界中に配信するべく、その面白さを「公認」「非公認」で厳しくジャッジする。

さらに、鈴木京香が主演を務めるテレビ朝日木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』から、遠藤憲一、沢村一樹、皆川猿時といった俳優陣が、黒島結菜と宮世琉弥にドッキリを仕掛けるコラボレーション企画も実現。

はたしてどんな仕掛けが待ち受けているのか。ターゲットとなる黒島と宮世の予測不能なリアクションは必見だ。

◆サンドウィッチマン コメント

※伊達みきお

今回、番組で紹介する笑撃映像は全部面白かったですね。豪華なゲストの皆さんがたくさんお話ししてくださり、平成ノブシコブシ・吉村くんの素晴らしい進行にも助けられました。また、事務所の若手芸人たちが、体を張ってオリジナルロケに臨んでくれています。ゴールデンタイムのこの番組で、少しは後輩に貢献できたかなと思います（笑）。ぜひ、ゲラゲラと笑いながら2時間の放送を楽しんでほしいですね。

※富澤たけし

ただ、VTRを見るだけの番組だと聞いて楽な気持ちで来たら、番組に力が入っていて、セットもすごくて、カメラの台数も半端なくて驚きました（笑）。今はインターネットでも動画を見られますが、あえてテレビの画面を使って、家族みんなで見るのがまた楽しいと思います。そして、ただ笑撃映像を紹介するだけではなくて、その映像を実際に再現してみているロケがあるのも、この番組ならではの大きな見どころです。ぜひテレビの前で見てみてほしいなと思います。