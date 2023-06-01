フェイエノールトと森保ジャパンのエース上田。(C)Getty Images

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　現地５月10日に開催されたオランダリーグ第33節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、毎熊晟矢と市原吏音が所属する６位のAZとホームで対戦。上田と渡辺の日本代表コンビが先発した一方、毎熊と市原はベンチスタートとなった。

　開始わずか１分、自陣ゴール前でのパスミスからショートカウンターを浴び、パロットに被弾。先月に国内カップ戦を制したAZにいきなり先制を許す。

　17分には、ペナルティエリア内で浮き球を胸トラップで収めた上田が、振り向きざまに左足でシュート。しかし、21歳の若きGKオウスオドゥロの好守に遭う。

　さらに27分には、CKから渡辺が高い打点でヘディングシュートを放つも、再びオウスオドゥロに阻まれる。
 
　０−１で折り返すと、57分にようやく追いつく。上手く裏に抜け出したハジ・ムサがオウスオドゥロとの１対１を冷静に制した。前半に超決定機を外していたハジ・ムサは、喜びを爆発させた。

　70分にはAZが２枚替えを行ない、毎熊とパタティを送り込む。

　フェイエノールトはその後、チャンスを作るが、勝ち越し点は挙げられず。１−１でタイムアップを迎え、３連勝を逃した。

　25ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する上田は、86分までプレーしたなか、北中米ワールドカップの日本代表メンバー発表前ラストゲームで、ゴールを奪うことはできなかった。

　なお、３位で小川航基と佐野航大が所属するNECが今節で敗れたため、フェイエノールトは次の最終節を前に２位が確定。欧州最高峰、チャンピオンズリーグへのストレートインを決めた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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