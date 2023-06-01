25Gで得点ランク首位独走の上田綺世、W杯メンバー発表前最終戦は不発。フェイエノールトはAZと１−１も…CLストレートインの２位確定
現地５月10日に開催されたオランダリーグ第33節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが、毎熊晟矢と市原吏音が所属する６位のAZとホームで対戦。上田と渡辺の日本代表コンビが先発した一方、毎熊と市原はベンチスタートとなった。
開始わずか１分、自陣ゴール前でのパスミスからショートカウンターを浴び、パロットに被弾。先月に国内カップ戦を制したAZにいきなり先制を許す。
17分には、ペナルティエリア内で浮き球を胸トラップで収めた上田が、振り向きざまに左足でシュート。しかし、21歳の若きGKオウスオドゥロの好守に遭う。
さらに27分には、CKから渡辺が高い打点でヘディングシュートを放つも、再びオウスオドゥロに阻まれる。
０−１で折り返すと、57分にようやく追いつく。上手く裏に抜け出したハジ・ムサがオウスオドゥロとの１対１を冷静に制した。前半に超決定機を外していたハジ・ムサは、喜びを爆発させた。
70分にはAZが２枚替えを行ない、毎熊とパタティを送り込む。
フェイエノールトはその後、チャンスを作るが、勝ち越し点は挙げられず。１−１でタイムアップを迎え、３連勝を逃した。
25ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する上田は、86分までプレーしたなか、北中米ワールドカップの日本代表メンバー発表前ラストゲームで、ゴールを奪うことはできなかった。
なお、３位で小川航基と佐野航大が所属するNECが今節で敗れたため、フェイエノールトは次の最終節を前に２位が確定。欧州最高峰、チャンピオンズリーグへのストレートインを決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】惜しい！上田綺世、鮮やかに胸トラ→左足一閃も…
開始わずか１分、自陣ゴール前でのパスミスからショートカウンターを浴び、パロットに被弾。先月に国内カップ戦を制したAZにいきなり先制を許す。
さらに27分には、CKから渡辺が高い打点でヘディングシュートを放つも、再びオウスオドゥロに阻まれる。
０−１で折り返すと、57分にようやく追いつく。上手く裏に抜け出したハジ・ムサがオウスオドゥロとの１対１を冷静に制した。前半に超決定機を外していたハジ・ムサは、喜びを爆発させた。
70分にはAZが２枚替えを行ない、毎熊とパタティを送り込む。
フェイエノールトはその後、チャンスを作るが、勝ち越し点は挙げられず。１−１でタイムアップを迎え、３連勝を逃した。
25ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走する上田は、86分までプレーしたなか、北中米ワールドカップの日本代表メンバー発表前ラストゲームで、ゴールを奪うことはできなかった。
なお、３位で小川航基と佐野航大が所属するNECが今節で敗れたため、フェイエノールトは次の最終節を前に２位が確定。欧州最高峰、チャンピオンズリーグへのストレートインを決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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