演歌歌手の藤あや子が、６５歳の誕生日を報告した。

藤は１０日、自身のインスタグラムを更新。「誕生日ディナー １９６１年５月１０日正午に誕生しました 真っ昼間に生まれる赤ちゃんって珍しいみたいですがまぁ〜私らしいのかもしれません」と記し、レストランで手に花を持ったショットなどをアップした。

「生まれ育った故郷秋田を離れもう３８年になります 自分の未来予想図にはまるでなかった歌手人生ですが 今は亡き父のサポートで上京し 迷いなくこの道を歩んできて良かったとしみじみ思います」「これからの未来予想図は自分でもわかりませんが これまでの経験を活かし 間違いなく好きなことだけを中心に人生を楽しみながら 日々を重ねていきたいと思います」とつづった。

最後に「今日は母の日 お母さんありがとう 産んでくれてありがとう 天国で見守っていてください」と亡き母にメッセージを送った。

この投稿には「あやちゃん、生まれてきてくれてありがとうございます」「いつまでも若々しく長生きして下さい」「いつまでもお綺麗で、憧れの女性です」「うつくしす！」「相変わらずお美しい」などのコメントが寄せられた。