【アナグラムクイズ】「ん あ り む か め」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
ひらめき力が試される言葉遊びの世界へようこそ。バラバラになった文字を頭の中で組み替えて、1分以内の正解を目指しましょう！ 集中して考えれば、パッと答えが見えてくるはずですよ。脳をリフレッシュさせて挑戦してみてください。
ん あ り む か め
ヒント：最後の文字は「り」
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▼解説
「雪」や「雲」といった、空模様に関係する漢字の上に共通して使われる部首の名前です。6文字と長めですが、特徴的な「む」や「ん」をどう配置するかがポイントでした。身近な漢字を思い浮かべると解きやすいですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ひらめき力が試される言葉遊びの世界へようこそ。バラバラになった文字を頭の中で組み替えて、1分以内の正解を目指しましょう！ 集中して考えれば、パッと答えが見えてくるはずですよ。脳をリフレッシュさせて挑戦してみてください。
問題：「ん あ り む か め」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ん あ り む か め
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正解：あめかんむり正解は「あめかんむり」でした。
▼解説
「雪」や「雲」といった、空模様に関係する漢字の上に共通して使われる部首の名前です。6文字と長めですが、特徴的な「む」や「ん」をどう配置するかがポイントでした。身近な漢字を思い浮かべると解きやすいですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)