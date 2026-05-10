バラバラになった6つのひらがなを並び替えて、ある単語を導き出しましょう！ 1分以内に正解を見つけられるでしょうか？ 柔軟な思考力が試されるアナグラムクイズで、隙間時間に手軽に脳トレを楽しんでください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

ひらめき力が試される言葉遊びの世界へようこそ。バラバラになった文字を頭の中で組み替えて、1分以内の正解を目指しましょう！ 集中して考えれば、パッと答えが見えてくるはずですよ。脳をリフレッシュさせて挑戦してみてください。

問題：「ん あ り む か め」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

ん あ り む か め

ヒント：最後の文字は「り」

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正解：あめかんむり

正解は「あめかんむり」でした。

▼解説
「雪」や「雲」といった、空模様に関係する漢字の上に共通して使われる部首の名前です。6文字と長めですが、特徴的な「む」や「ん」をどう配置するかがポイントでした。身近な漢字を思い浮かべると解きやすいですよ。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)