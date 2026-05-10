世界のベンチマーク「ゴルフ」と「アクア」の違いとは

「コンパクトな実用車」のお手本とされてきたフォルクスワーゲン「ゴルフ」は、現在でも優れた道具として不動のブランド力を持っています。ゴルフはグローバル市場で販売されている「世界で使いやすい実用車」な訳ですが、ここ日本で比べてみるとどうなのでしょうか？ 5ナンバー＆ストロングハイブリッドという日本車らしい特徴を持つトヨタの小型車「アクア」と乗り比べてみました。

CセグメントのゴルフとBセグメントのアクアを直接的に比較するのはナンセンスだという意見もありそうですが、どちらもそれぞれの生まれ故郷で実用性を求めて進化してきたモデルたちです。今回はセグメントや価格の壁をあえて考えずに比べてみることにしました。

【画像】これが最新のトヨタ「アクア」とVW「ゴルフ」です！ 画像で見る（44枚）

今回試乗したゴルフは「Active（アクティブ）」で、eTSIと名付けられたパワーユニットは1.5リッター直列4気筒ターボエンジンとマイルドハイブリッドの組み合わせです。

上級グレードの「R-Line」などと比べたときの大きな違いはサスペンション。上級グレードとディーゼルのTDIはリアがマルチリンクなのに対し、こちらはトーションビームとなっています。なお、ゴルフ アクティブの価格（消費税込）は385万9000円です。

そしてアクアの試乗車は最上級グレードの「Z（2WD）」。各種快適＆先進装備の内容はゴルフに劣っていません。むしろ分かりやすく勝っている部分もあります。それがシートです。

今回試乗したトヨタ「アクアZ」は、ストロングハイブリッドを搭載する最上級グレード。試乗車の2WDモデルは282万4800円で、4WD（E-Four）は302万2800円です（Photo：Daijiro Kori）

ゴルフは手動調整なのに対し、アクアは最上級グレードZになるとパワーシートを選ぶことができます。なお、これはコンフォートパッケージ（消費税込6万2700円）のオプションです。なお、アクアZ（2WD）の価格（消費税込）は282万4800円です。

しかし、実際に運転席に座ってみるとドライビングポジションがピタッと決まる印象が強いのはゴルフです。シートの形状も良く、試乗中も身体に違和感を覚えるポイントがありませんでした。以前からゴルフのシートは優れていると感じていましたが、アクアと乗り比べて、改めてその良さを痛感する時間となりました。

今回の試乗コースは都市部の市街地と首都高といった内容で、日常の低速から高速域でどのようなキャラクターの違いが現れるかチェックしてみました。

まずは市街地です。このシチュエーションではどちらも比較的好印象。どちらもハイブリッドで回生ブレーキを有しているのですが、ブレーキフィーリングの不自然な印象は少なく仕上げられています。

特に驚いたのはゴルフで、現行モデルの「ゴルフ8」が登場した当初は、踏力を一定にしていても減速Gが変化してしまうかのような不自然さが目立っていましたが、「ゴルフ8.5」ともいわれる大幅改良を終えて大分改善されました。

VW「ゴルフ アクティブ」は、1.5リッターターボ＋マイルドハイブリッドを搭載する量販グレード。価格は385万9000円で、ベーシックモデルの「ゴルフ ベーシック」は354万9000円（Photo：Daijiro Kori）

今回試乗した2026年モデルはそこからさらに良くなっている印象で、アナウンスこそされていませんが、何かしらブレーキ制御に関するソフトウェアのアップデートが入っているのではないかと思われます。

しかし、「スムーズに止まれる」という点ではアクアの方が優れていました。昨年改良されたアクアには「スムーズストップ」と呼ばれる機能が追加されました。これはブレーキの揺り戻しを抑えるシステムで、ブレーキ操作にそこまで気を使わなくても減速Gを滑らかにしてくれます。運転に自信がない人でも同乗者を不快にさせない停止ができるのはアクアの方だと言えます。

街中での「走りの質感」という意味ではゴルフの方がより好印象でした。アクアもBセグメントとして考えれば悪くはありませんが、しっとりとした感触はゴルフの方が上で、「良いクルマに乗っている」という実感を強く思わせてくれます。

そして人間が感じる静粛性もゴルフの方が上です。車内での数値といったような絶対値ではストロングハイブリッドのアクアに分があるかもしれませんが、アクアはエンジンが稼働していない時としている時の差が大きく、思ったよりもエンジン音が気になってしまうといった具合です。

高速道路に乗ると、どちらもリアからの細かいヒョコヒョコとした振動が気になる…という人もいるかなと感じました。「強いて言えば」な領域であり、多くの人が気になるレベルではないと言えます。

ただ、意外にもこのポイントの気になる度合いはゴルフの方が高く、高速道路での乗り心地単体で見ればアクアの方が優れているように思えました。ただ、直進安定性に関してはゴルフのほうが優れており、シートの出来も相まってドライバーがロングドライブで長時間運転していて疲れないのは間違いなくゴルフと言えます。

なお、ゴルフは上級グレードやディーゼルモデルになるとリアサスペンションがマルチリンクになり、アクアも4WD（E-Four）になればダブルウィッシュボーンのリアサスペンションが与えられます。乗り心地をより重視するならば、そのような選択も視野に入れるべきでしょう。

価格差やセグメントが異なることを考えれば、質感の高さがゴルフにあることは予想通りとも言えますが、その差は思ったよりも遠くなかったなと感じたのが今回の比較試乗でした。

Bセグメントという車格で考えれば、トヨタの中には「ヤリス」があるので、アクアはよりプレミアムな路線を取ってCセグメントを見てもいいのではないかと考えさせられるものがありました。