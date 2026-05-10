ワールドレディスサロンパス杯

国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われた。2位から出たツアー4勝の河本結（RICOH）は1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り通算1オーバーで優勝し、メジャー初制覇を飾った。表彰式で口にした河本の“粋な一言”に会場は大いに沸いた。

逆転を狙う河本は1番パー4で幸先よくバーディーを奪うと、5番パー5ではチップインイーグルを決め、首位に浮上。ギャラリーから喝采が起きた。

後半は鈴木愛の猛チャージで首位に並ばれるも、河本は17番でピン横にアプローチを寄せ、しっかりバーディーを決めて再び単独首位に立った。18番パー4でもバーディーを奪い、優勝を決めた。

表彰式では最後の挨拶を務め、「本日はありがとうございました」と、スポンサー企業や関係各位にお礼を述べた。

最後に「とにかくこの4日間、一生懸命頑張って疲れたので、今日は全身にサロンパスを貼って寝たいと思います」と今大会のスポンサーである久光製薬の商品をアピール。「皆様もぜひ、全身に貼って寝てください。本当にありがとうございました」と結ぶと、会場は大きな拍手に包まれた。久光製薬の関係者も大喜びだった。

河本は昨年10月のスタンレーレディスホンダ以来のツアー5勝目。メジャー大会は初制覇で、優勝賞金3000万円を獲得した。



（THE ANSWER編集部）