小林幸子、具材たっぷり手作り冷麺披露「盛り付けまで丁寧」「器までおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】歌手の小林幸子が5月9日、自身のInstagramを更新。手作りの冷麺を公開した。
【写真】72歳ベテラン演歌歌手「半熟卵が神」具材たっぷり冷麺
小林は「お昼に、冷麺作りましたぁ」「お友達のジョン・キョンファちゃんから、モランボンの冷麺が届いたので、早速頂きます」とつづり、手作り冷麺を披露。キムチや半熟卵、千切りきゅうり、チャーシュー、ほうれん草などがガラスの器に美しく盛り付けられており、「卵も半熟で やっぱり美味しい！！麺もコシがあって、最高」と満足げに報告した。
また、お取り寄せしているという付け合わせの水茄子も披露し、「最高の口福！！」と充実した食事の様子を明かしている。最後に「さあ、奈良へ！！！」「明日の のど自慢 生放送、見てねー」と、NHK総合「NHKのど自慢」（毎週日曜ひる0時15分〜1時）への出演を告知した。
この投稿に、ファンからは「絶対に美味しい」「彩りが最高」「盛り付けまで丁寧」「半熟卵が神」「器までおしゃれ」「これは口福ですね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】72歳ベテラン演歌歌手「半熟卵が神」具材たっぷり冷麺
◆小林幸子、手作り冷麺公開
小林は「お昼に、冷麺作りましたぁ」「お友達のジョン・キョンファちゃんから、モランボンの冷麺が届いたので、早速頂きます」とつづり、手作り冷麺を披露。キムチや半熟卵、千切りきゅうり、チャーシュー、ほうれん草などがガラスの器に美しく盛り付けられており、「卵も半熟で やっぱり美味しい！！麺もコシがあって、最高」と満足げに報告した。
◆小林幸子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絶対に美味しい」「彩りが最高」「盛り付けまで丁寧」「半熟卵が神」「器までおしゃれ」「これは口福ですね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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