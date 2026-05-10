東京ディズニーリゾートは、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の日本公開を祝し、2026年7月2日(木)〜9月14日(月)まで、全リゾートを挙げたスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催します。ディズニーリゾートラインの限定デザインフリーきっぷや、東京ディズニーランドでのスマホ連動型スタンプラリー。さらにさらに、映画ファン垂涎の「ピザ・プラネット」をイメージした限定メニューや、ファンクラブ限定の貸切パーティーなど、この夏しか体験できない」コンテンツが目白押しです。移動手段から食事、宿泊まで、映画の世界に浸り尽くすための舞浜攻略ガイドをお届けします。

ディズニーリゾート全体がトイ・ストーリームードに！

トイ・ストーリー5（映画）

スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」は2026年7月2日(木)〜9月14日(月)まで開催。対象は東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークに加え、ディズニーホテル、ディズニーリゾートライン、舞浜駅前のイクスピアリと、東京ディズニーリゾート全体でスペシャルプログラムを展開します。

東京ディズニーランド＆シーで楽しむ映画の世界観

東京ディズニーランドでは、2種類の的あてゲームが楽しめるお子さま向けのスペースが登場

両パークでは、キャラクターがデザインされたデコレーションやフォトスポットが登場。ゲストを映画の世界へと誘います。

スマホで挑戦！「トイフレンズスタンプラリー」

体験プログラム「トイフレンズスタンプラリー」

東京ディズニーランドでは、自身のスマートフォンを使用してパーク内のスポットを巡る「トイフレンズスタンプラリー」を実施します。ウエスタンランドやトゥモローランドなど6ヶ所のスポットにある“ピクサー・ボール”にスマホをタッチしてスタンプを集めると、キャストからオリジナルシールがもらえます。

「ピザ・プラネット」をイメージした限定メニューとグッズ

「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」スペシャルメニュー

東京ディズニーランドの「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」は、映画に登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージした特別な装飾に彩られます。星形のチーズがあしらわれたペパロニピザのスペシャルセットなど、見た目にも楽しいメニューを7月1日から先行販売します。

おもちゃたちがボニーの部屋で遊ぶ様子を描いたグッズや、ウッディやジェシーをモチーフにした身につけグッズを販売

その他、ボニーのお部屋でキャラクターたちが遊んでいる様子をデザインした新グッズなども両パークで登場します。

鉄道ファン必見のリゾートライン限定きっぷ

おでかけの足となるディズニーリゾートラインでも、見逃せないアイテムが登場します。

『トイ・ストーリー５』デザインのフリーきっぷ

フリーきっぷ（イメージ）

各駅の自動券売機では、7月1日から映画のキャラクターたちが描かれた限定デザインのフリーきっぷを販売します。リゾートラインのフリーきっぷは、その時期のイベントを象徴する鮮やかなデザインが特徴で、使用後も手元に残せる貴重なコレクションアイテムです。

イクスピアリでの映画装飾とBGM

イクスピアリの「トイ・ストーリー5」装飾

舞浜駅前の「イクスピアリ」でも、映画公開に先駆けて特別な装飾や館内BGMでの盛り上げが行われます。映画鑑賞と合わせて、リゾートラインでの移動そのものを楽しむのが、今夏の「舞浜おでかけ」の醍醐味といえるでしょう。

ディズニーホテルでの連動プログラムと宿泊体験

ディズニーホテルでも、パークのイベントと連動した宿泊者限定のコンテンツや特別メニューが用意されます。

東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルでの体験

トイ・ストーリーホテルでは、宿泊者がホテル内でおもちゃたちを探す独自のスタンプラリーや、ウッディたちがデザインされたフォトパネルでの記念撮影が楽しめます。

3つのホテルで提供されるスペシャルメニュー

トイ・ストーリーホテル：ロッツォ・ガーデンカフェ（『トイ・ストーリー5』スペシャルディナーブッフェ）イメージ

7月1日〜9月14日まで、トイ・ストーリーホテルの「ロッツォ・ガーデンカフェ」でのディナーブッフェをはじめ、アンバサダーホテルのデリカフェ「チックタック・ダイナー」、東京ディズニーランドホテルの創作料理「カンナ」、ロビーラウンジ「ドリーマーズ・ラウンジ」で、キャラクターをモチーフにしたワクワク感あふれるメニューを楽しめます。

東京ディズニーランドホテル：ドリーマーズ・ラウンジ（“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”スペシャルセット）イメージ

ファンクラブ会員限定！貸切パーティーの開催

オフィシャルファンクラブ「ファンダフル・ディズニー」メンバーを対象とした、特別な夜の貸切イベントも決定しました。

プライベート・イブニング・パーティーを実施

2026年7月3日(金)の19:30〜22:30まで、東京ディズニーランドを貸し切って開催します。価格は4歳以上一律9,000円で、6月3日（水）14:00から先着順で販売します。当日は映画公開を記念したスペシャルゲストの登場やグリーティングが予定されています。

抽選で当たる！メンバー限定プレゼント

対象パスポートを購入し事前エントリーした人を対象として、抽選で485名にグッズ詰め合わせや非売品の映画グッズ、ポップコーンが当たる企画も実施します。

映画館で感動を味わった後は、その足で舞浜へ。おもちゃたちの視点でリゾートを巡るこの夏は、大人にとっては懐かしく、子どもにとっては忘れられない大冒険になるはずです。リゾートラインの限定きっぷを握りしめて、今しか会えないウッディたちに会いに行きませんか。

（画像：オリエンタルランド ©Disney ©Disney/Pixar）

鉄道チャンネル編集部

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