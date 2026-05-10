「年齢詐欺であってる？」山田涼介、33歳誕生日に初のソロアジアツアー開催を発表！ 「本当に涙出る」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは5月9日、自身のInstagramを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告するインスタライブのアーカイブを公開しました。
【写真】山田涼介、33歳の誕生日に重大発表！
さらに「誕生日&発表インライ Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y？ FAMILY CLUB onlineにて7/26（日）公演の生配信決定 Ryosuke Yamada Asia Tour 2026 Red.Y 初のソロアジアツアー開催決定」とつづり、自身初となるソロアジアツアーの開催を発表しました。
コメントでは「全部がおめでとうすぎる」「自慢の推し！」「本当に涙出る」「33歳って年齢詐欺であってる？」「歴史の教科書に名前載っていいレベル」「メガネ姿も素敵」「可愛すぎて。胸が痛い」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】山田涼介、33歳の誕生日に重大発表！
「33歳って年齢詐欺であってる？」山田さんは9日の20時頃に実施していたインスタライブのアーカイブ動画を投稿しています。白いタンクトップに白いパーカー、メガネをかけた姿で、ファンからの質問に回答。誕生日を祝福するメッセージがHey! Say! JUMPのメンバー全員から届き、一番早かったのは9日の0時ぴったりに送ってきた知念侑李さんだったことを明かしています。
コメントでは「全部がおめでとうすぎる」「自慢の推し！」「本当に涙出る」「33歳って年齢詐欺であってる？」「歴史の教科書に名前載っていいレベル」「メガネ姿も素敵」「可愛すぎて。胸が痛い」などの声が寄せられています。
「ソロアジアツアー決まりました！」インスタライブ中にサプライズでソロアジアツアーの開催を告げられた山田さん。9月から台湾、韓国、タイを巡ります。同日の別投稿では「REDボスによるサプライズで ソロアジアツアー決まりました！ 嬉しいです。。世界のRed.Yのみんな。待っててね」とつづり、喜びをあらわにしました。
(文:福島 ゆき)