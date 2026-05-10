DC映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）で、ヴィランのリドラー／エドワード・ナッシュトン役を演じたポール・ダノが、続編『ザ・バットマン2（原題）』へのカムバックについて意味深なコメントを発している。

前作でリドラーは社会への激しい怒りを抱き、ゴッサムシティを混乱に陥れた不気味な連続殺人犯として描かれた。とうとうアーカム精神病院に収容された彼は、バリー・コーガン演じる名前のない囚人（ジョーカー）と接触。こうした伏線もあり、ファンの間ではダノの再登場を期待する声が以前から上がっている。

米のインタビューで続編について尋ねられたダノは、「分かりません」と前置きしつつも、マット・リーヴス監督への強い信頼を口にしている。

「マットは、あの映画に独自の視点を持ち込むことに熱心で、こだわりも強い。今回も、きっとそうなるでしょう。彼がどんな作品を作るのか本当に楽しみだし、もしかしたらまた踊れるかもしれないね。」

“また踊れるかもしれない”という表現は直接的な復帰宣言ではないものの、前作でリドラーが生存している事実を考えれば復帰の可能性はありそうだ。

さらに、リーヴスから続編についてどの程度聞かされているのか問われると、「ほんの少ししか知りません」と回答。「だけど、知っている範囲だけでも本当にワクワクしているし、みなさんも同じように興奮するんじゃないかな」と、ファンの期待を煽るコメントを残した。

続編には、バットマン／ブルース・ウェイン役のロバート・パティンソン、ペンギン／オズワルド・“オズ”・コブルポット役のコリン・ファレル、アルフレッド・ペニーワース役のアンディ・サーキス、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライトのほか、ジョーカー役のバリー・コーガンが復帰する見込み。新キャストとして、『アベンジャーズ』シリーズのスカーレット・ヨハンソン、セバスチャン・スタン、チャールズ・ダンスが出演する。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2027年10月1日に米国公開予定。

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