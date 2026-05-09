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ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】第４話ドラマ考察 稔が真犯人に気づく！刺創の深さから 岡田将生 染谷将太 宮近海斗 TravisJapan」を公開した。TBSドラマ『田鎖ブラザーズ』で描かれる連続殺人と過去の未解決事件について、遺体の「刺創の深さ」を切り口とした独自の考察を展開している。



動画序盤でトケル氏は、第4話で描かれた平中の殺害事件に言及し、遺体の背中にある9カ所の刺し傷に注目した。劇中で田鎖真（岡田将生）が「ザクザク刺せば、傷の深さも変わるだろう」と推論する一方、田鎖稔（染谷将太）が刺創の深さにバラツキがあることに違和感を覚え、「横倉の後に誰か別の人間が刺したのかな？」と疑念を抱くシーンを重要視している。トケル氏は、遺体に防御創がなかったことや、現場の状況を挙げ、「横倉に色々と入れ知恵した人間はいたりするのかも」「アウトローな組織なんでしょうか」と、背後に別の人物や組織が関与している可能性を推理した。



さらに核心的な論点として、この「刺創の深さ」に関する議論が、31年前の田鎖朔太郎（和田正人）と由香（上田遥）の夫婦殺害事件を解明する最大の伏線になっていると力説する。視聴者からの「両親の胸と肩を刺した犯人は別々ということにつながるのでは」というコメントに同調し、自身も「田鎖夫婦の事件では、犯人が2人いて、別のタイミングでそれぞれ刺した、ということがあるのかもしれません」と複数犯説を展開。「筋肉が少ない人、つまり女性が犯人である可能性が高い」とも語り、新たな仮説を提示した。加えて、津田雄二（飯尾和樹）の荷物から見つかった鍵を田鎖ブラザーズから没収した小池俊太（岸谷五朗）の不可解な行動にも触れ、「過去の事件に小池が関係していて、それを隠蔽するためではないか」と警察内部の関与を疑う独自の視点を示した。



動画の終盤でトケル氏は、宮藤詩織（中条あやみ）が過去に発した「検視官が判断を誤れば、事件を見逃してしまうかもしれない」という言葉を引き合いに出し、事件の裏に潜む深い闇を指摘している。過去の検視資料を洗い直すことで「新たな手がかりが掴めることに稔は気づくのかもしれません」と総括し、複雑に絡み合う二つの事件の真相究明に期待を寄せて動画を締めくくった。