YouTubeに投稿され話題となっているのは、2頭の父猫である秀吉くんが、大好きな飼い主さんに全力で甘える様子です。なんとしても膝に乗ろうとする健気な姿は「可愛すぎる」と反響を呼び、再生数は1.7万回を突破。コメント欄では「父の威厳が消失（笑）」「親父同士の絡みが最高」と温かな声が寄せられています。

【動画：パパの膝に登って甘える猫→同居猫もやってくると…幸せいっぱいな『微笑ましい光景』】

家中どこでも！情熱的な「愛のストーカー」秀吉くん

一家の主である秀吉くんは、2頭の子を持つ父親猫。しかし、大好きな飼い主さんの前では甘えん坊な姿を見せるのだそうです。今回は、秀吉くんの子、キジ白のオデコちゃんを交えた温かな日常の光景が届けられました。

玄関でのお出迎えから始まり、家中どこへ行くにもぴったりと寄り添う秀吉くん。その「愛のストーカー」っぷりは凄まじく、飼い主さんが移動するたびに追いかけてくるのだとか。片時も離れたくないという、一途な姿には驚かされます。

お父さん猫がお父さんに甘える？尊すぎる親子の絆

階段を登る時も並んで歩き、飼い主さんが立ち止まればすぐに見上げて「かまって？」とおねだり。「飼い主さんのことが大好きでたまらない」という気持ちが伝わるかのような寄り添いっぷりが、多くの視聴者の心を掴んで離しません。

飼い主さんが椅子に座り、「おいで」と呼びかけると、秀吉くんはその足の間をよじ登り、膝の上を目指したといいます。一生懸命登ってくる姿からは「何が何でも膝の上に乗りたい」という、秀吉くんなりの深い愛情を感じます。

定員オーバーもなんのその！家族みんなで「膝乗り」タイム

その後秀吉くんだけでなく、キジ白のオデコちゃんも参戦し、膝の上は定員オーバーに。幸せな渋滞が巻き起こったのだとか。2匹を同時に抱きかかえる飼い主さんの優しさや、仲良く乗る2匹の姿に癒やされている人が続出しています。

その後、お母さんも「膝乗り」に挑戦しました。秀吉くんが登る際、爪が刺さってしまい「痛い！」と叫んでしまうコミカルな一幕も。それでも喜ぶ飼い主さんの姿から、猫愛がぎゅっと凝縮された瞬間でした。

コメント欄には、「秀吉お父さんが、飼い主お父さんに全力で甘えている姿が尊い」「父猫の威厳が消え、甘えん坊な息子猫になっているのが可愛すぎる」と心を掴まれたファンの声で溢れています。「お父さんモテモテだね」「親子そろって甘えん坊な姿がたまらない」など、猫たちの真っ直ぐな愛と家族の温かな絆に、多くの人が癒やされ、幸せを分けてもらっている様子が伺えました。

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、個性豊かな猫たちの可愛すぎる日常を発信。甘えん坊な秀吉くんや娘のオデコちゃんを含む、5頭の猫たちの様子を紹介しており、家族の深い絆と猫愛にあふれた光景が楽しめます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：霜月みあ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。