飼い主さんが急に苦しみながら倒れたら、子犬はどうするのか検証してみたら…？予想外の愉快な光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破。「最高」「楽しそう」「笑いが止まらない」といった声が寄せられています。

【動画：『苦しみながら倒れたら、子犬は助けてくれるのか？』検証→心配してくれたと思いきや…まさかの展開】

飼い主さんが苦しみながら倒れたら…

YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」に投稿されたのは、飼い主さんが急に倒れた時にゴールデンレトリバーの子犬「メイ」ちゃんがどんな反応をするのか検証した時の様子です。さっそくメイちゃんの目の前で、「ぐっ、ゔわ～っ」と大げさに苦しそうな声を上げながら倒れてみたら…？

メイちゃんは飼い主さんの迫真の（？）演技にびっくりして逃げ出したものの、すぐに戻ってきたそう。そして「大丈夫？」と様子をうかがいながら飼い主さんのまわりを2周した後で、熱を測るようにお顔に触れたとか。心配してくれる姿に、愛を感じてほっこりします。

まさかの展開に爆笑！

その後もメイちゃんは心配そうにウロウロして、飼い主さんが復活するのを待っていたとか。調子に乗った飼い主さんはもう一度「ぐわ～っ」と声を上げ、メイちゃんをぎゅっと抱えながら悶え苦しむフリをしてみたそう。

するとメイちゃんは「もしかしてふざけているだけ？」と察したのか、「付き合いきれん」とばかりにどこかに行ってしまったといいます。飼い主さんが何度も手を叩いて呼び戻そうとしても無視。まさか倒れたまま放置されることになるとは…！なんとも滑稽で哀愁漂う光景に、思わず笑ってしまいます。

戯れた後は、やっぱり放置

それでも諦めずに倒れたまま待っていたら、メイちゃんが戻ってきてくれたそう。飼い主さんがすかさず確保すると、メイちゃんは「離してよ～」とジタバタしたものの、なんだかんだそばにいてくれたとか。2人で仲良くゴロゴロしている間、飼い主さんは幸せを感じていたそうですよ。

しかし飼い主さんが懲りずに苦しむ演技を始めると、メイちゃんは完全に呆れたようで「それ、もう飽きた」とばかりに立ち去ってしまったそう。結局、最後は一人で取り残される飼い主さんなのでした…。

この投稿には「可愛い」「爆笑しましたw」「遊んでもらってますよね」「素晴らしい関係性」「ただ寝転がって戯れてるだけになってる笑」「最終的に放置されちゃったけど大好きなんだよね」といったコメントが寄せられています。

投稿から数年が経った今、メイちゃんはすっかり大きくなっているそう。そして飼い主さんは懲りずに何回も倒れたフリをして楽しんでいるのだとか。愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。