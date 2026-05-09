山下智久『日曜日の初耳学』に登場！恩師からの厳しくも愛に溢れたメッセージに言葉を詰まらせる場面も

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山下智久が、5月10日22時よりMBS/TBS系で放送される『日曜日の初耳学』にゲスト出演する。

■学生時代は「英語で赤点を取っていた」

林修が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」のゲストに、日本のみならず世界を舞台に縦横無尽な活躍を見せる俳優・山下智久が登場。 米テレビ界最高峰の栄誉「国際エミー賞」を受賞した『神の雫/Drops of God』の撮影秘話から、独立後の孤独な闘い、さらに、映画 『正直不動産』への熱き想いまで、表現者としての揺るぎない信念に林修が深く切り込む。

今や流暢な英語で海外作品の主演を務める山下だが、学生時代は「英語で赤点を取っていた」という意外な過去を告白。そこには華やかなイメージを覆す地道な積み重ねがあった。フランスでの撮影中も、現地のスーパーで食材を買い、自ら弁当を詰め、毎日欠かさずジムに通うなど「誰の助けもない環境」にあえて身を置き、自分を追い込み続けたという、知られざる“覚悟”の全貌と、彼を救った独自の勉強法が明かされる。

■組織を離れ、ひとりの表現者として歩み始めた当時の心境も赤裸々に告白

また、社会現象を巻き起こした『野ブタ。をプロデュース』での斬新なキャラクター作りや、代表作『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』で築いた仲間との絆を激白。さらに、嘘のつけない不動産営業マンという新境地を拓き、さらなる進化を見せる映画『正直不動産』の撮影裏側についても言及。 作品を通じて彼が伝えたいメッセージが語られる。

さらに、『コード・ブルー』での共演以来、固い絆で結ばれている俳優・浅利陽介がVTR出演。後輩たちからも「憧れの先輩」として絶大な支持を集める山下の、現場を鼓舞する圧倒的なリーダーシップと、実は「お茶目」だという意外な素顔をぶっちゃける。

山下にとって役者人生の指針となった恩師・山崎努（「崎」は、たつさきが正式表記）。ドラマ『クロサギ』以来20年にわたり彼を見守り続けてきた山崎から、今回特別に“肉声メッセージ”が届く。「かっこいい役ばかりやっていると落とし穴がある」――山下の本質を突く、厳しいながらも愛に溢れた言葉。その金言を噛み締め、思わず言葉を詰まらせる山下。常に第一線を走り続けるからこそ突きつけられる高い壁と、それを乗り越えさせてくれた師弟の絆の深さに、林修も深く感じ入る。

大きな組織を離れ、ひとりの表現者として歩み始めた当時の心境も赤裸々に告白。「最初は自分の居場所なんてなかった」と語る山下が、あえて困難な道を選び、ひとり海外へ渡った理由が明かされる。友人とともに、時にヒッチハイクをしながら見知らぬ地を旅した過酷なエピソードも初公開。言葉も通じない環境で出会った人々との交流や、「アイツは本当に良い奴」と友人が語る、山下の飾らない人間力の根源が明かされる。

■番組情報

MBS/TBS『日曜日の初耳学』

05/10（日）22:00～22:54

ＭＣ：林修 大政絢

ゲスト：山下智久 赤ペン瀧川 澤部佑（ハライチ） 田村淳 中島健人 松本若菜

VTR出演：浅利陽介 山下さんご友人

■関連リンク

『日曜日の初耳学』番組サイト

https://www.mbs.jp/mimi/

山下智久 OFFICIAL SITE

https://tomohisayamashita.com/