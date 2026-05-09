Netflix週間視聴ランキング（映画）：『爆弾』5週連続1位 『ウィンドブレイカー』『傲慢と善良』がランクイン【4/27/26 - 5/3/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（4月27日〜5月3日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が5週連続1位を獲得した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
4位と5位には、萩原健太郎監督による2作品が初登場。
4位は、昨年12月に公開された、にいさとるによる漫画作品を実写映画化した『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』。不良たちが“街を守るヒーロー”として戦う姿を描く青春アクション。主演は水上恒司が務め、木戸大聖、綱啓永、BE:FIRSTのJUNONら注目若手俳優が出演している。全編沖縄ロケで撮影され、疾走感あふれるアクションと熱い青春ドラマが見どころ。
5位は、昨年9月に公開された辻村深月の恋愛小説を映画化した『傲慢と善良』。主演は藤ヶ谷太輔と奈緒、共演は倉悠貴、桜庭ななみ、ほか。マッチングアプリで婚活を始めた西澤架（藤ヶ谷）は、坂庭真実（奈緒）と出会い、婚約することに。しかし、真実が突然失踪。両親、友人、同僚、過去の恋人を訪ね、居場所を探すうち、“善良”に見えた彼女の“傲慢”な姿が明らかになっていく。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（4月27日〜5月3日）
1：爆弾（トップ10入り週数：5）
2：エイペックス・プレデター（2）
3：栄光のバックホーム（2）
4：WIND BREAKER／ウィンドブレイカー（1）
5：傲慢と善良（1）
6：戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（2）
7：近畿地方のある場所について（4）
8：名探偵コナン 黒鉄の魚影（くろがねのサブマリン）（17）
9：超かぐや姫！（12）
10：名探偵コナン ハロウィンの花嫁（11）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
4位と5位には、萩原健太郎監督による2作品が初登場。
4位は、昨年12月に公開された、にいさとるによる漫画作品を実写映画化した『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』。不良たちが“街を守るヒーロー”として戦う姿を描く青春アクション。主演は水上恒司が務め、木戸大聖、綱啓永、BE:FIRSTのJUNONら注目若手俳優が出演している。全編沖縄ロケで撮影され、疾走感あふれるアクションと熱い青春ドラマが見どころ。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（4月27日〜5月3日）
1：爆弾（トップ10入り週数：5）
2：エイペックス・プレデター（2）
3：栄光のバックホーム（2）
4：WIND BREAKER／ウィンドブレイカー（1）
5：傲慢と善良（1）
6：戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（2）
7：近畿地方のある場所について（4）
8：名探偵コナン 黒鉄の魚影（くろがねのサブマリン）（17）
9：超かぐや姫！（12）
10：名探偵コナン ハロウィンの花嫁（11）