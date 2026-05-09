しっかり保湿をしようとすると、必要なアイテムがどんどん増えてしまいがち。

気づいたら、棚の上がスキンケア用品でいっぱいに……。

もともとはファスナー付きの化粧品ケースを使っていたのですが、開けたり閉めたりが面倒だなと感じていました。

出しっぱなしにしても様になる、良い収納ケースがないか探していたときに、IKEAでぴったりのものを見つけたんです。

インテリアをじゃましないけどかわいい収納ケース

Photo: tomit

私が購入したのはIKEAのUPPRÄMEN（ウップレーメン）。おだやかなグリーンとマットな質感がかわいい収納かごです。

買ってみたところ、思っていたより大きい！

底も深いので大きなヘアケアアイテムなんかもよく入ります。

Photo: tomit

被せる小物向けのトレーもあるので、実質2段にすることも。

取っ手付きで持ち運びもしやすい

Photo: tomit

最大の特徴は、取っ手がついていること。

ただ収納しておくだけじゃなく、家の中どこにでも移動できるのがとっても便利！

普段はお風呂場に置いておいてスキンケア収納として活躍するのはもちろん、まったりお部屋でスキンケアしたり、メイク時に持ち出したりも簡単です。

必要なものを、ストレスなく一気に持ち運べるようになりました。

カパッとはめる式の仕分けトレーもあるので、小物をかごの中でなくしてがさごそ漁る必要もありません。

布製じゃないから掃除がしやすい

Photo: tomit

プラスチック製だから丸洗いしやすいのもポイント。

私は化粧品のみですが、ヘアケアアイテムの収納かごや、子供のお道具箱など、色んな使い方で活躍してくれそうです。

インテリアを邪魔しない収納かごのおかげで、ごちゃつきがちなスキンケアアイテムをすっきりまとめることができました！