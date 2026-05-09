ロバーツ監督は軽傷を強調していたが…

ドジャースは8日（日本時間9日）、タイラー・グラスノー投手を背中下部のけいれんにより負傷者リスト（IL）入りさせたと発表した。開幕から好投を続けていた右腕の離脱が決まり、SNS上ではファンから嘆きと悲鳴の声が殺到している。

グラスノーは6日（同7日）に行われた敵地でのアストロズ戦に先発登板したが、アクシデントに見舞われた。2回の投球練習中に自らベンチへ異変を伝え、そのまま急きょ交代となっていた。今季は開幕から7試合に登板して3勝0敗、防御率2.72をマークしており、チームの強力な先発ローテーションを牽引していた。

この日のブレーブス戦前に行われた会見で、デーブ・ロバーツ監督は軽傷であることを強調していた。「現時点ではILに入れる予定はない」と説明していたものの、試合開始約2時間前に球団からIL入りが発表されるという一転した事態となった。離脱期間は発表されていないが、投手は規定により最低でも15日間はILに入ることになる。

指揮官の言葉から一転して戦線を離れることになり、SNS上のファンはショックを隠しきれない様子だ。「マジでショックだ」「耐えられないよ」「NOOOO」「早く帰ってくることを」「オーノー」「聞きたくなかった」「やっぱり涙」「あー…やっぱりILかあ涙 今年はすごい調子良かったのにな」「あああああああ」「お大事に」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）