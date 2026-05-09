「意識高い系の人」にあきれる前に知っておいてほしいこと

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「意識高い系」にあきれる理由

「意識高い系って、正直ちょっとしんどい」

やたらと自己成長を語り、効率や生産性の話ばかりする人を見ると、どこか冷めた気持ちになる。

ただ、ここで一度立ち止まったほうがいい。

その“あきれ”は、本当に相手の問題だろうか。

多くの場合、あきれている側も、どこかで「ちゃんとやらなければ」「もっと成長しなければ」と思っている。

だからこそ、それを前面に出してくる人を見ると、無意識に距離を取りたくなる。

つまり、あなたが引っかかっているのは、相手そのものではなく、

「自分もそうあるべきだ」というプレッシャーだ。

このズレに気づかない限り、誰を見ても同じように疲れてしまう。

「自分の力でできること」に目を向けよう

では、どうすればいいのか。

ヒントになるのが、「自分の力でできること」に目を向けるという考え方だ。

結局のところ、大事なのは「どちらが正しいか」ではない。

誰かの基準に合わせて自分を測り続ける限り、あきれも疲れも消えない。

必要なのは、他人ではなく「自分の選択」に軸を戻すことだ。

何に時間を使うか、何を優先するかを自分で決める。

それができたとき、意識高い人を見ても振り回されなくなる。

ただ違うだけだと、冷静に切り分けられるようになるからだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）