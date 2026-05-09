高市早苗首相（65）の夫で元農林水産副大臣の山本拓氏（73）が、月刊「文藝春秋」に対し、自らの体調問題や高市首相の“ワーキングケアラー”説の真相を初めて明かした。ジャーナリスト・河野嘉誠氏のロングインタビューに応じたもの。

【画像】自由党結成時の山本拓氏と高市早苗氏



山本拓氏 ©時事通信社

山本氏の現在の体調は？

拓氏をめぐっては、昨年2月に脳梗塞を発症して療養中とされてきた。今年1月には毎日新聞が、〈首相、ワーキングケアラー？〉（1月7日付）と報道。高市首相が周囲に、拓氏の介護を「ワンオペでしている」と漏らしているとした上で、高市氏が仕事を続けながら介護に従事する「ワーキングケアラー」の可能性があると指摘していた。さらに、河野氏の取材によれば、高市首相に近い自民党幹部も周囲に、「総理は公邸に戻ると、夫の介護にかかりっきり」、「入浴の介助までしている」との認識を語っているという。

だが、拓氏はこう語る。

「（脳梗塞は）軽くて、1カ月くらい入院したほかは、足首のところがちょっと麻痺が残ったけど、予想以上に復活は早かった。リハビリセンターで1カ月ほど過ごして、卒業証書を貰った」

じつは脳梗塞よりも、昨夏の出来事の方が、拓氏の身体への影響は大きかったという。リハビリセンターから議員宿舎の自宅に戻り、歩行器で歩く練習をしていた最中、バランスを崩して転倒。尾てい骨骨折と診断されたのだ。

「入院はしなかったけど、リハビリができなくなり、足を使えなくなったから、筋肉も細くなって……。右足に筋肉をいかに付けるかが俺の今の仕事なんよ。膝を痛めないように、ゆっくりやけどな」（同前）

高市首相の入浴介助については、こう明かす。

「自宅に戻った最初の頃だけは、シャワーを浴びる時は危ないので高市が手伝ってくれた」（同前）

ただ、現在は自分のことは自分でできているといい、「高市に世話をかけることはないんや」という。

「家の中では歩行器を使っている。公邸の廊下は広いから、普通に生活することが、いいリハビリになるんや。上半身は基本的に元気で、手すりをつかいながら一人でシャワーを浴びているし、もちろんトイレも大丈夫。ただ、何をするにも時間がかかるわな。（今年3月の）高市の訪米時も、同行の話はあったけども、（飛行機の）タラップを降りるのに時間がかかるので見送った」（同前）

「俺は“ステルス旦那”や」

昨年12月に首相公邸に転居した際には、「公邸はバリアフリー対応に改修されている」とも報じられたが、拓氏は明確に否定した。

「あれもウソや。新規入居にともなう定期改修がされただけで、俺のために特別な改修がされた事実は全くないのよ」（同前）

一方、取材に関しては、リハビリ中の身であることからこう語った。

「俺はマスコミには出ない“ステルス旦那”や。こうした形の取材を受けるのはこれが最後」（同前）

セキュリティの厳しい公邸に住んでいることや療養中であることも考慮し、河野氏による取材は合計11回、累計約20時間に及ぶ電話インタビューで行われた。

5月9日発売の「文藝春秋」6月号および「文藝春秋」の電子版「文藝春秋PLUS」では、「総理の夫 山本拓 初告白20時間」として、拓氏が語った公邸での夫婦生活の詳細、高市首相といったんは離婚したものの再び入籍した理由や改姓について、拓氏から見た高市首相の素顔や政治姿勢などを23ページにわたって詳報している。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2026年6月号）