○五洋建 <1893> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.3％にあたる360万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から7月31日まで。



○日ハム <2282> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.4％にあたる700万株(金額で400億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月8日から27年3月31日まで。



○クレスコ <4674> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.48％にあたる100万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から11月30日まで。取得完了後には100万株を消却する予定。



○シグマクシス <6088> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.73％にあたる60万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から7月31日まで。



○理想科学 <6413> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.35％にあたる22万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月22日から6月22日まで。



○ブラザー <6448> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.02％にあたる1000万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から27年4月30日まで。



○戸上電 <6643> [東証Ｓ]

発行済み株式数の1.74％にあたる8万3600株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○ナンシン <7399> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.5％にあたる30万株(金額で1億7220万円)を上限に、5月11日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○中山福 <7442> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.53％にあたる50万株(金額で2億2750万円)を上限に、5月11日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○山口ＦＧ <8418> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.42％にあたる500万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から10月30日まで。



○沖縄セルラー <9436> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.8％にあたる170万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月22日から27年4月16日まで。また、発行済み株式数の2.0％にあたる187万5500株の自社株を消却する。消却予定日は5月15日。



○ＳＥＨＩ <9478> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.62％にあたる40万株(金額で1億6000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から6月19日まで。



○クレオ <9698> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.5％にあたる12万5000株(金額で1億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から11月30日まで。



○ＮＳＤ <9759> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.99％にあたる75万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月11日から10月9日まで。



○イエロハット <9882> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.0％にあたる600万株(金額で75億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から27年2月26日まで。取得した自社株は27年3月23日付で全て消却する。



［2026年5月8日］



株探ニュース