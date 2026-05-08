皇室ジャーナリストとして長年活躍し、テレビ信州のニュース番組にも出演していた久能靖さんが、老衰のため5月2日に亡くなりました。90歳でした。



久能靖さん

「私もね、（長野県の）北信に家を構えてだいたい10年くらいになるんですけども。今年ですね、イノシシを見かけたというのが情報として入ってきたんですよ」



2008年に放送したテレビ信州の年末特番で、信州に暮らし、自ら感じたことを熱心に伝える久能靖さん。

5月2日、神奈川県横浜市内で老衰のため亡くなりました。90歳でした。





久能さんは、1960年に日本テレビに入社し、アナウンサーや記者として活躍。1972年のあさま山荘事件では突入の際、9時間にわたり実況中継しました。久能さん実況「警察側の情報では、負傷者はすでに4人ということですが、これで私の目の前を通過いたします負傷者は3人になったわけです」1990年にフリーとなってからも、お昼の情報番組のニュースキャスターとして親しまれました。「皇室日記」のキャスターも長年にわたって務め、皇室ジャーナリストとして精力的に取材を続けてきました。2004年からは、テレビ信州のニュース番組にコメンテーターとして出演しました。久能靖さん「おいしいですよ。新鮮で」戦時中の疎開をきっかけに、長野県飯綱町にも家を構え、飯綱山の言い伝えを調べる活動にも熱心でした。葬儀は近親者で済ませ、後日、お別れの会を予定しているということです。