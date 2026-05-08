田中圭、“1年間”の内に「（辞めようと）めっちゃ思いました」→踏みとどまった理由も告白 鈴木おさむと対談
俳優の田中圭が、8日公開された鈴木おさむ氏のYouTube「鈴木おさむに全部ハナシます!!」に登場した。
【写真】不倫疑惑報道後初の公の場に立った田中圭
鈴木から「この1年くじけそうになったことは？」という質問が。田中は「めちゃめちゃありますよ」と即答。「もうしんどいなって。もう辞めちゃおっかなとか思ったことも？」と聞かれると、「それめっちゃ思いましたよ」と明かし、「めんどくさいし、言葉選んで言うと『なんだこいつら？』みたいな（笑）」と本音を吐き出すと、鈴木氏は「（言葉）選んでるの？（笑）」とツッコみ。田中は続けて「どこに対しての『なんだこいつら』なのかは、ちょっと置いといて（笑）。言葉選んで言うと、もう本当にありとあらゆるものが不信にもなりますし、基本的になんだこいつらっていうのはやっぱありますし…」と本音を吐露した。
鈴木は「やめちゃおっかなとかいろいろ思ったけど、踏みとどまった理由は何なんですか？」と質問。少し考えてから田中は「結構ありますよね」と言い、「自分が俳優として長かったですし、自分を俳優としてすごい応援してくれる皆さんが実際いてくれる、待っててくれるっていうのもありますし、当然事務所もありますし。あとやっぱ根本どうしてもね、お芝居は好きだから、あのスケジュールでずっとやってきたっていうのもありますし。理由は山ほどありますけども…さすがにやめんのもちょっと悔しいよねっていうのがやっぱ」とその思いを口にした。
鈴木は、「僕のやっぱ圭のイメージって横山やすしみたいな人なんですよ。 結構もういろいろ多々お酒での問題も多かったじゃないですか」とぶっこむと、田中は、笑いながら「ちょっとわかんないですけど」と受け流した。
なお、田中は今年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演される鈴木氏の書き下ろし新作舞台『母さん、ラブソングです。』に主演する。
【写真】不倫疑惑報道後初の公の場に立った田中圭
鈴木から「この1年くじけそうになったことは？」という質問が。田中は「めちゃめちゃありますよ」と即答。「もうしんどいなって。もう辞めちゃおっかなとか思ったことも？」と聞かれると、「それめっちゃ思いましたよ」と明かし、「めんどくさいし、言葉選んで言うと『なんだこいつら？』みたいな（笑）」と本音を吐き出すと、鈴木氏は「（言葉）選んでるの？（笑）」とツッコみ。田中は続けて「どこに対しての『なんだこいつら』なのかは、ちょっと置いといて（笑）。言葉選んで言うと、もう本当にありとあらゆるものが不信にもなりますし、基本的になんだこいつらっていうのはやっぱありますし…」と本音を吐露した。
鈴木は、「僕のやっぱ圭のイメージって横山やすしみたいな人なんですよ。 結構もういろいろ多々お酒での問題も多かったじゃないですか」とぶっこむと、田中は、笑いながら「ちょっとわかんないですけど」と受け流した。
なお、田中は今年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演される鈴木氏の書き下ろし新作舞台『母さん、ラブソングです。』に主演する。