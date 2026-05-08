安打は放った。大谷翔平（31=ドジャース）が日本時間7日のアストロズ戦に「1番・DH」で出場。三回に26打席ぶりの安打となる二塁打を放つなど、この日は4打数2安打1打点、1盗塁で勝利に貢献した。

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「ショウヘイがいいときは、速球にも変化球にも対応できる。きょうの二塁打はそういう形だったし、逆方向に力強く打ち返す安打もあった。四球もとったしね。きょうは彼にとってよい日になった」

試合後のロバーツ監督はこう言ってニンマリしたものの、トンネルを抜けたからといって、投手に軸足を置く今季のスタンスが変わるわけではない。むしろ、これまで以上に投手に注力するのではないか。

大谷は投手専念だった前日の試合後、こう言っている。

「ピッチングに集中した方が、いまはチームにとっていい結果が出るという判断だと思う」

投手として初めて月間MVP（3、4月）を獲得。開幕から6試合すべて先発し6回以上投げて自責点3以内のクオリティースタートを続け、防御率0.97は7日現在、メジャートップ。チームにとって最も計算が立つのは投手としての大谷だし、本人にもその自覚がある。だからこそ今季3度目の投手専念にも納得したのだ。

「もちろん、打つ方も完全復調を目指すでしょうけど、体力は無尽蔵にあるわけではない。ドジャースにとって大谷の打撃は期待できても、計算はできない。本人もそれは承知しているだけに、これまで以上に投手として結果を出し続けることにこだわるはずです」（現地特派員）

自身初のサイ・ヤング賞に向け、フル回転が期待できそうだ。

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ドジャースと言えば、佐々木朗希のマイナー落ちが秒読み状態だ。期待を裏切り続ける姿に米メディアの批判も殺到しており、彼らによっていよいよ「外堀」が埋められつつある。いったい今、何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】ドジャース佐々木朗希「マイナー落ち」へ埋まる外堀 では、それらについて詳しく報じている。