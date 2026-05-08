【あすから】チン・セヨン＆パク・ギウン、約14年ぶりの共演で“運命の再会” 韓国ドラマ『愛を処方いたします』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチン・セヨン、パク・ギウンが主演する韓国ドラマ『愛を処方いたします（原題）』（全50話※予定）が、あす9日より「KBS World」で日本初放送される（毎週土・日曜 後9：10〜※）。
【写真】チン・セヨンが演じるコン・ジュア
同作は、KBS最新週末ドラマ。家族の因縁が絡み合う中、愛と和解、成長と赦しを描く、心を温かく揺さぶるロマンティックドラマとなっている。
主演のチン・セヨン、パク・ギウンは約14年ぶりの共演となる。チン・セヨンはテハングループのファッションデザイナーとして働く元医大生のコン・ジュアを、パク・ギウンは幼い頃に自分を守ってくれた芯の強い少女コン・ジュア（チン・セヨン）を初恋の相手として胸に秘め、同じ会社で再会した彼女を運命の相手だと確信しているヤン・ヒョンビンを演じる。
■あらすじ
テハングループで働くファッションデザイナーのコン・ジュアと、同社ファッション事業部の統括理事ヤン・ヒョンビン。幼い頃に出会った初恋の2人は、上司と部下として運命の再会を果たす。しかし、両家には30年にわたる因縁があって…。
■監督：ハン・ジュンソ、ペ・ウネ
■脚本：パク・ジスク
■キャスト：チン・セヨン、パク・ギウン、キム・スンス、キム・ヒョンムク、ソ・イヒョン ほか
【写真】チン・セヨンが演じるコン・ジュア
同作は、KBS最新週末ドラマ。家族の因縁が絡み合う中、愛と和解、成長と赦しを描く、心を温かく揺さぶるロマンティックドラマとなっている。
主演のチン・セヨン、パク・ギウンは約14年ぶりの共演となる。チン・セヨンはテハングループのファッションデザイナーとして働く元医大生のコン・ジュアを、パク・ギウンは幼い頃に自分を守ってくれた芯の強い少女コン・ジュア（チン・セヨン）を初恋の相手として胸に秘め、同じ会社で再会した彼女を運命の相手だと確信しているヤン・ヒョンビンを演じる。
テハングループで働くファッションデザイナーのコン・ジュアと、同社ファッション事業部の統括理事ヤン・ヒョンビン。幼い頃に出会った初恋の2人は、上司と部下として運命の再会を果たす。しかし、両家には30年にわたる因縁があって…。
■監督：ハン・ジュンソ、ペ・ウネ
■脚本：パク・ジスク
■キャスト：チン・セヨン、パク・ギウン、キム・スンス、キム・ヒョンムク、ソ・イヒョン ほか