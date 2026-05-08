ちいかわ、“マッククルー姿”でハッピーセット登場 3Dフィギュアのペンシルトッパー全8種
【モデルプレス＝2026/05/08】マクドナルドでは、ハッピーセット「ちいかわ」を5月15日より期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売する。
【写真】人気日本キャラ、デリバリークルー姿でハッピーセット登場
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われる。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界を楽しんで遊ぶことができる。（modelpress編集部）
【内容】
マクドナルドのマネージャーやクルーになったちいかわと仲間たちの3Dフィギュアのおもちゃとなっている。
【期間】
第1弾 5月15日〜28日
・ちいかわ
・ハチワレ・くりまんじゅう・ラッコ
第2弾 5月29日〜6月11日
・うさぎ・モモンガ・古本屋・シーサー
【Not Sponsored 記事】
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◆ちいかわ、ハッピーセットに登場
ハッピーセット「ちいかわ」は、ちいかわの仲間たちがマクドナルドのマネージャーやクルーになって登場する3Dフィギュアのペンシルトッパーのおもちゃ全8種。制服のデザインの違いに注目して、「どんなお仕事をしているのかな？」と考えながら遊ぶことで、さまざまな役割を見分け、仲間が協力し合う大切さを理解する、社会性が育まれる。また、複数のキャラクターを集めて飾ったり、鉛筆の上につけて動かしたりすることで、自分でストーリーを生み出す想像力が養われる。大好きな「ちいかわと仲間たち」が、活き活きと働く世界を楽しんで遊ぶことができる。（modelpress編集部）
◆ハッピーセット「ちいかわ」 おもちゃ概要
【内容】
マクドナルドのマネージャーやクルーになったちいかわと仲間たちの3Dフィギュアのおもちゃとなっている。
【期間】
第1弾 5月15日〜28日
・ちいかわ
・ハチワレ・くりまんじゅう・ラッコ
第2弾 5月29日〜6月11日
・うさぎ・モモンガ・古本屋・シーサー
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