マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2の最終話が、でMCUドラマ史上最高クラスの評価を獲得している。

シーズン2第8話「サザンクロス」は、本記事時点でIMDbユーザー評価9.5／10を記録。これは、これまでMCUドラマの単独エピソードとして高く評価されてきた「ロキ」シーズン2最終話「大いなる目的」の9.5と並ぶ最高評価だ。「サザンクロス」スコアは一時9.6をマークし、MCUドラマ史上最高位に躍り出ていた。

IMDbは、映画・ドラマの作品情報やユーザー評価などを掲載する世界最大級のデータベースサイト。10点満点のユーザー評価は視聴者の投票によって決まるもので、公式な賞や批評家スコアではないが、海外ファンの反応を知る指標として広く参照されている。

IMDbの評価はユーザー投票によって日々変動するため、今後スコアがふたたび上下する可能性はある。ただし、1万件以上の投票が集まった段階で9点台後半を維持していることからも、最終話に対するファンの反応が非常に強いことはうかがえる。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2では、マット・マードック／デアデビルとウィルソン・フィスク／キングピンの対立がいっそう激化。ニューヨーク市長となったフィスクが街を支配し、デアデビルを追い詰めていくなか、マットはヘルズ・キッチンを取り戻すための戦いに身を投じていく。

最終話「サザンクロス」は、その対立に大きな区切りをつけるエピソードとなった。マットとフィスク、それぞれの立場に決定的な変化が訪れ、物語はすでに発表済みのシーズン3へ向けて大きく動き出している。

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「ボーン・アゲイン」シーズン2は、すでに第4話「真剣勝負」でも高いIMDb評価を獲得していたことだ。同話も9点台の評価を記録しており、シーズン2後半にかけて作品への熱量が高まっていたことがわかる。MCUドラマでは「ロキ」や「ワンダヴィジョン」など、シリーズ全体の評価を押し上げる決定的なエピソードがたびたび生まれてきたが、「ボーン・アゲイン」シーズン2もその流れに加わった形だ。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」は、Netflix時代の「デアデビル」を受け継ぎながら、MCU本流の中で再始動したシリーズ。シーズン1の時点では評価が分かれる部分もあったが、シーズン2ではストリートレベルの犯罪劇、マットとフィスクの因縁、そして過去シリーズから続くキャラクターたちの関係性がより濃く描かれた。

IMDbのスコアはあくまでユーザー評価のひとつであり、作品の価値を決める絶対的な指標ではない。それでも、MCUドラマの中でも特に高く支持されてきた「ロキ」最終話を上回る数字が出たことは、「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2の最終話がファンに強い手応えを残したことを示している。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2はディズニープラスで配信中。シーズン3の製作も予定されており、マット・マードックの物語はまだ続いていく。