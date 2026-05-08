大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずきさんは5月1日、自身のInstagramを更新。横浜スタジアムで行われた阪神タイガース対横浜DeNAベイスターズの試合を観戦したことを報告した。

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「野球観戦デートしよ」と書き出された投稿で、もえあずさんはチェック柄の阪神ユニフォームにピンクのミニスカートを合わせた“野球観戦”コーデを披露。「虎党」であることを明かしているもえあずさんは、応援グッズとともにデート風の観戦ショットを公開。カレーライスを片手に笑顔を見せており「ハマスタのカレー6kg食べてもいい？」とフォロワーに問いかけた。さらに、ビールを片手に観戦する様子や冷やしきゅうりの写真なども公開し、球場グルメも満喫したようだ。



【画像】ハマスタでグルメ満喫中のもえのあずきさん（画像はもえのあずきさんInstagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「寒い中応援お疲れ様」「写真お願いしたら笑顔で一緒に撮ってくれてとっても嬉しかったです」「可愛過ぎですね」「隣の人ええなあ」「同じタイガースファンとしてデートしたいですね～」「もえあずちゃんと野球観戦デートしたいです」などコメントが寄せられた。