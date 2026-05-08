サッカー明治安田J1百年構想リーグ

サッカーJリーグ・明治安田J1百年構想リーグ第15節、FC東京―千葉戦が6日、味の素スタジアムで行われ、千葉の17歳MF姫野誠が今季初得点をあげた。百戦錬磨の日本代表DF長友佑都との競り合いを制して決めたゴールには、ファンからも称賛の声があがっている。

レジェンドを相手に、一歩も引かなかった。千葉が1点リードで迎えた後半28分。左サイドからのクロスに反応した石川のヘディングはクロスバーを直撃した。跳ね返ったこぼれ球に詰めたのは、後半25分に投入されたばかりの姫野と39歳の長友。姫野は、22歳差と親子ほど離れた長友の体を吹き飛ばしながら、先に体を投げ出して、つま先でゴールへとねじ込んだ。

姫野はJリーグデビューとなった昨年のJ1昇格プレーオフ準決勝・大宮戦で、途中出場からスルーパスに抜け出すと、芸術的なループシュートで値千金の同点ゴール。J1昇格の立役者の1人となった。その時以来となる公式戦ゴールを、中継したDAZN公式Xが「“22歳差対決”を制した！最後は39歳レジェンドとのセカンドボール争いに競り勝つ」として動画で投稿すると、ファンからコメントが相次いだ。

「都並敏がルーキーの稲本潤一に吹っ飛ばされて引退を決意したのを思い出した」

「世代交代、姫野に任せろ！！！」

「姫野くんが長友に競り勝ってる」

「千代の富士と貴乃花の取組のような新旧交代劇」

「これ長友選手責めるより姫野選手が上手かったってだけかな」

「やばい日本代表いってしまう姫野誠」

「長友にも負けないマコ！！！見てて頼もしかった」

17歳の一撃で勢いに乗った千葉は、後半34分にも追加点。3-0で快勝し、EAST最下位を脱している。



（THE ANSWER編集部）