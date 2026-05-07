ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル鉱工業生産指数（3月）
予想 3.7% 前回 -0.7%（前年比)
メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.26% 前回 0.86%（前月比)
予想 4.51% 前回 4.59%（前年比)
21:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）
予想 N/A 前回 1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 4.4%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）
予想 N/A 前回 18.9万件
米失業保険継続受給者数（04/19 - 04/25）
予想 N/A 前回 178.5万件（)
チェコ中銀政策金利（5月）
予想 3.5% 前回 3.5%
8日
0:00
米NY連銀インフレ期待（4月）
1:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
2:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
シュナーベルECB理事、イベント講演
3:00
ブラジル貿易収支（4月）
予想 109.0億ドル 前回 64.05億ドル
3:05
ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
4:00
メキシコ中銀政策金利（5月）
予想 6.5% 前回 6.75%（オーバーナイト・レート)
4:30
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
英中銀研究課題（BEAR）会議（8日まで）
英地方選挙・スコットランド議会選挙
米主要企業決算
マクドナルド、コインベース、エクスペディア、エアビーアンドビー
※予定は変更されることがあります。
ブラジル鉱工業生産指数（3月）
予想 3.7% 前回 -0.7%（前年比)
メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想 0.26% 前回 0.86%（前月比)
予想 4.51% 前回 4.59%（前年比)
21:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）
予想 N/A 前回 1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 4.4%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）
予想 N/A 前回 18.9万件
米失業保険継続受給者数（04/19 - 04/25）
予想 N/A 前回 178.5万件（)
チェコ中銀政策金利（5月）
予想 3.5% 前回 3.5%
8日
0:00
米NY連銀インフレ期待（4月）
1:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
2:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
シュナーベルECB理事、イベント講演
3:00
ブラジル貿易収支（4月）
予想 109.0億ドル 前回 64.05億ドル
3:05
ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
4:00
メキシコ中銀政策金利（5月）
予想 6.5% 前回 6.75%（オーバーナイト・レート)
4:30
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
英中銀研究課題（BEAR）会議（8日まで）
英地方選挙・スコットランド議会選挙
米主要企業決算
マクドナルド、コインベース、エクスペディア、エアビーアンドビー
※予定は変更されることがあります。