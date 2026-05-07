21:00
ブラジル鉱工業生産指数（3月）
予想　3.7%　前回　-0.7%（前年比)

メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）
予想　0.26%　前回　0.86%（前月比)
予想　4.51%　前回　4.59%（前年比)

21:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）
予想　N/A　前回　1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　N/A　前回　4.4%（単位労働費用・前期比)

米新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）
予想　N/A　前回　18.9万件

米失業保険継続受給者数（04/19 - 04/25）
予想　N/A　前回　178.5万件（)

チェコ中銀政策金利（5月）
予想　3.5%　前回　3.5%

8日
0:00　
米NY連銀インフレ期待（4月）

1:30　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

2:00　
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
シュナーベルECB理事、イベント講演

3:00
ブラジル貿易収支（4月）
予想　109.0億ドル　前回　64.05億ドル

3:05　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

4:00
メキシコ中銀政策金利（5月）
予想　6.5%　前回　6.75%（オーバーナイト・レート)

4:30　
ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

英中銀研究課題（BEAR）会議（8日まで）
英地方選挙・スコットランド議会選挙

米主要企業決算
マクドナルド、コインベース、エクスペディア、エアビーアンドビー

※予定は変更されることがあります。