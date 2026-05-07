ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル鉱工業生産指数（3月）

予想 3.7% 前回 -0.7%（前年比)



メキシコ消費者物価指数（CPI）（4月）

予想 0.26% 前回 0.86%（前月比)

予想 4.51% 前回 4.59%（前年比)



21:30

米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2026年 第1四半期）

予想 N/A 前回 1.8%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 N/A 前回 4.4%（単位労働費用・前期比)



米新規失業保険申請件数（04/26 - 05/02）

予想 N/A 前回 18.9万件



米失業保険継続受給者数（04/19 - 04/25）

予想 N/A 前回 178.5万件（)



チェコ中銀政策金利（5月）

予想 3.5% 前回 3.5%



8日

0:00

米NY連銀インフレ期待（4月）



1:30

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演



2:00

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

シュナーベルECB理事、イベント講演



3:00

ブラジル貿易収支（4月）

予想 109.0億ドル 前回 64.05億ドル



3:05

ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



4:00

メキシコ中銀政策金利（5月）

予想 6.5% 前回 6.75%（オーバーナイト・レート)



4:30

ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



英中銀研究課題（BEAR）会議（8日まで）

英地方選挙・スコットランド議会選挙



米主要企業決算

マクドナルド、コインベース、エクスペディア、エアビーアンドビー



※予定は変更されることがあります。

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