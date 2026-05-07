リーズへの移籍噂されるMF守田英正は争奪戦に？ アストン・ヴィラとブライトンらも注意深く監視中
スポルティングCPに所属するMF守田英正（30）は今夏の移籍市場での動きが注目を集めている。
2021年1月に川崎フロンターレからポルトガルのサンタ・クララへ移籍すると、2022年夏にはスポルティングへステップアップした守田。スポルティングでは公式戦163試合に出場し11ゴール16アシストをマークするなどポルトガルでも高い評価を受けている。
そんな守田の現行契約は今シーズン限りとなっていて、契約延長の話はなく、フリーでの移籍が既定路線だと考えられている。川崎でチームメイトだった田中碧が所属するリーズへの移籍が噂されるなか、英『TEAMTALK』によると、多くのクラブが守田を監視しているという。
移籍を検討するなかで、守田はフランス、ドイツ、イタリアのクラブからも問い合わせがきたというが、依然としてリーズが獲得レースで先頭を走っているとのこと。リーズは最初の交渉で、2028年までの契約と1年間の延長オプションを提案したという。
プレミアへの挑戦を守田は希望していると考えられているが、リーズがこの争奪戦を制するのか。