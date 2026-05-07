5月7日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ユーザーローカル <3984> [東証Ｐ] 決算月【6月】 5/7発表

毎年6月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律3000円分のデジタルギフトを贈呈する。



■拡充 ――――――――――――――



クスリのアオキホールディングス <3549> [東証Ｐ] 決算月【5月】 5/7発表

長期保有特典を新設。5月20日時点で300株以上を1年以上継続保有、かつ株主優待に申し込んだ株主に対し、ノベルティカード2500円分（3000株以上保有する株主は5000円分）を追加で贈呈する。



アクシアル リテイリング <8255> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/7発表（場中）

長期保有株主優待制度を新設。100株以上を1年以上継続保有、かつ「株主優待券を選択」した株主に対し、保有株数と保有期間に応じて優待券を5～40枚追加して贈呈する。26年9月末基準日から適用。



■廃止 ――――――――――――――



スクロール <8005> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/7発表

26年3月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース