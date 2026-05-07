アニメ監督・演出家の佐藤竜雄さんが肝不全のため4月24日に死去したことが7日、アニメ企画・制作の会社「NAGOMI」の公式Xで発表された。61歳。

「訃報」とし、「弊社制作のアニメーション作品において、監督としてご参画いただき多大なるご尽力を賜っておりました佐藤竜雄氏が、かねてより療養中のところ、2026年4月24日、肝不全のため永眠いたしました。享年61歳でした」と発表。「佐藤監督には、現在制作中のアニメーション作品においても精力的に取り組んでいただいておりました。その情熱と多大なる貢献に深く感謝するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます」とした。

詳細を記した文書も公開。「葬儀はご遺族の移行により近親者のみで執り行われました。また、ご供花、ご香典、ご弔問などについては、固く辞退申し上げる旨をご遺族より承っておりますため、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます」としした。

「なお、佐藤監督のこれまでの功績を偲び、弊社の主催にて後日「お別れの会」を催す予定でございます。日時、場所など詳細が決まり次第、改めて弊社公式ホームページ、SNS等でご案内申し上げます。以上」とも伝えた。

佐藤さんの参加作品は「ちびまる子ちゃん」「赤ずきんチャチャ」など。「飛べ!イサミ」で初監督を務めた。「機動戦艦ナデシコ」「モーレツ宇宙海賊」などを手掛けた。