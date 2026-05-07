韓国のアーティスト・DJ SODAが7日、自身のインスタグラムを更新。1年前の金髪ブリーチ失敗でボロボロだった頭髪がきれいな黒髪に戻ってきたことを報告した。



【写真】あんなにボロボロだったのに…キレイに生えました

昨年6月、美容室で金髪にしようとブリーチをした際、長時間放置され、後頭部を中心に髪の毛が根元から溶けて白髪＆まだらな丸刈り状態になったことを明らかにしていた。



今回の投稿では、「みなさん、ついに脱色事件から1年が経って、ショートカットに変えました！本当に長い間耐えてきた気がします」とつづり、この1年の頭髪状態をコマ送りの動画で紹介。「あの事件のあと、不眠症や対人恐怖症まで出るほど本当に大変な時間を過ごしましたが……やっぱり時間は薬ですね」と辛かった日々を振り返り、「ステージや撮影のときだけウィッグを使いながら、本当に無理やりな感じで1年間髪を伸ばしました。みなさんにも、無理に隠す姿よりも、自然に堂々と回復していく姿を見せたかったんです」と“復活”にかけた強い思いを告白した。



美容室からのエクステの勧めを断り、「無理に何かを足すよりも、自分の髪に自然に治る時間を与えたかった」と信念を貫いたおかげで、美しい黒髪のショートヘアを取り戻した。一方で、「こんなボロボロの髪でも一つのスタイルとして見てくださって、『個性的でかっこいい』と言ってくれる方もいましたし、空港の保安検査で前から見てチェックしていた職員の方が、後ろ姿を見て驚いているのが分かって、ちょっと笑えたりもしました」と外見に対する考え方や心の余裕も広がった様子だ。



見違えたヘアスタイルに、ファンからは「おめでとう」「可愛い」「いつもとってもキレイだよ」「周りでいろいろなストレスがあっても、いつも前向きなのが嬉しい!」といったエールが届いている。



DJ SODAは韓国や日本で活躍するアーティスト。2023年8月、大阪で開催された夏フェスに出演した際、観客に体を触られるなどの性被害があったと公表したことで注目を集めた。後にイベント主催者が加害者3人を告発も和解が成立し、主催者は告発を取り下げた。スタイルの良さを生かして24年4月には初写真集も発売している。



（よろず～ニュース編集部）