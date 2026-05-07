「重大発表」の意味深予告で注目を集めているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身のサブチャンネルで主催する賞レースのテレビ放送が決まったことを発表した。

この日の配信は「粗品から皆様へ重大発表」とのタイトル。冒頭で、自身が主催する賞レースである「ツッコミマン」が「ツッコミスター」とのタイトルで5月23日の午後9時からフジテレビ系で放送されることを発表した。

「ツッコミマン」は自身のサブチャンネル「粗品のロケ」で主催する賞レース。“最も面白いツッコミ芸人を決める”とのコンセプトの下、劇場開催を経て24年にサブチャンネルでの配信がスタートした。粗品は「Xでね、ちらっと言ったんよ。観覧募集するからって。いや知っとるわ、という話だと思うんですけどそこじゃないから」と説明。「いつやるか、みたいな告知が重大発表たる所以なんですけども。5月23日の土曜日の21時から23時10分でーす」と拍手しながら発表した。続けて「時間帯エグい！放送枠エグい！」と絶叫。「土曜プレミアムと呼ばれるフジテレビの伝統的な枠ですね。そこで『ツッコミマン』をやれるという重大発表でした」と報告した。

続けて「深夜番組とかローカルではなく、ど真ん中ですね。フジテレビの土プレ。うれしいですね」と心境を明かしてしみじみ。「こういう“ツヨツヨお笑い番組”で深夜での特番を経ずにいきなり土プレというのは異例らしくて、そんなんも気持ちええやんか。1個の大きな事件として語り継いでいきたい」と喜んだ。

収録は3日に行われたといい「父ちゃんの誕生日やったんですよ。感動しました。父ちゃんの誕生日にこんなデカい仕事できるっていうのはうれしかったなあ」と感慨深げ。「M-1優勝したりR-1優勝したりとかもうれしいけども、チャレンジャーとしてのうれしさであって、これちょっと1個、やっぱ達成感ありますね」と語った。

出場者12人も順に紹介。トップバッターで登場した昨年優勝者の「ママタルト」檜原洋平は「土曜プレミアムということは、『海猿』を流したりしているところで『ツッコミスター』が流れるということですか」と闘志を燃やした。続けて「エバース」町田和樹、「真空ジェシカ」ガク、「たくろう」赤木裕、「さや香」新山、「トンツカタン」森本晋太郎、「オズワルド」伊藤俊介、「パンプキンポテトフライ」谷拓哉、「ゼロカラン」ワキユウタ、「三遊間」さくらい、「ド桜」村田大樹が登場。“大トリ”を務めた24年優勝者の「シモリュウ」前田龍二はテレビでの放送について「凄いっすね」と感嘆。「粗品さんにはいろんなところに連れて行ってもらってるので。それこそ武道館、横アリ、さいたまスーパーアリーナ」とこれまでの長い付き合いを振り返り、「次は土曜プレミアム。緊張します、めっちゃ怖い」と地上波放送への覚悟を語った。

最後に再び登場した粗品は今回の発案から収録までの期間を振り返り「めちゃくちゃ満足してます、今」とキッパリ。「こんな達成感のあるテレビの仕事ないけど、俺、これがやりたかったんよ。感極まってます。ほんまにオンエア見てほしい」と自信満々で仕上がりをアピールした。

粗品は6日に自身のX（旧ツイッター）で、7日の「19時からYouTubeで重大発表」とだけ投稿し、ファンの注目を集めていた。4月27日に更新したYouTubeチャンネルでは、人気企画「1人賛否」の終了を宣言。その理由として「自分のステージが1つ上がったから」とし「5月にどえらい告知が何個かあるんです。それを見たら多少理解してもらえるかな」と語っていた。

ネット上は「重大発表てなに？？？？」「こんだけ大々的な予告は気になる」「楽しみ！！」などファンの声で大盛り上がり。「生涯収支マイナス6億円君宣言に一票」「レギュラー番組始まる？」「個人チャンネルってことはコンビ系じゃないよね」「音楽活動系の大型発表かなー」と予想合戦が繰り広げられていた。