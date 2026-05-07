木村沙織、鯉のぼりモチーフの手料理公開「クオリティすごい」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が5月6日、自身のInstagramを更新。こどもの日にちなんだ手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳元バレー選手「クオリティすごい」春巻の皮で作った鯉のぼりモチーフの手料理
木村は「あっという間のGW」とつづり、こどもの日の食卓や長男の写真を複数枚投稿。春巻きの皮で作ったかぶと形の料理や、卵料理を鯉のぼり風にアレンジしたものなど色鮮やかで可愛らしい手料理を披露している。
また「急にレタスが食べれるようになったこどもの日」「“ママ〜！きょうもレタスおおもりにしてねー！”って宣言通り、ムシャムシャ食べてて、また成長した3歳こどもの日の出来事でした」と長男の成長エピソードも紹介している。
この投稿には「クオリティすごい」「真似したい」「料理が可愛すぎる」「愛情たっぷり」「アイデアが素敵」「センス抜群」「こどもの日メニューがおしゃれ」「成長エピソードにほっこりした」などの反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳元バレー選手「クオリティすごい」春巻の皮で作った鯉のぼりモチーフの手料理
◆木村沙織、鯉のぼり＆かぶとモチーフの手料理披露
木村は「あっという間のGW」とつづり、こどもの日の食卓や長男の写真を複数枚投稿。春巻きの皮で作ったかぶと形の料理や、卵料理を鯉のぼり風にアレンジしたものなど色鮮やかで可愛らしい手料理を披露している。
◆木村沙織の投稿に反響
この投稿には「クオリティすごい」「真似したい」「料理が可愛すぎる」「愛情たっぷり」「アイデアが素敵」「センス抜群」「こどもの日メニューがおしゃれ」「成長エピソードにほっこりした」などの反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】