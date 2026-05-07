７日の船橋競馬４Ｒは２番人気のエピジェネティクスが１着となり、管理する川島正一調教師（５７）＝船橋＝が、地方競馬通算１０００勝（うち重賞は２５年マリーンカップ・Ｊｐｎ３＝プラウドフレール、Ｓ１は８勝など４０勝）を達成した。２００７年１０月２２日の初出走から５８８６戦目。南関東では現役８人目。地方競馬では同９５人目（ばんえいを含む）となった。

発走直前にゲートを飛び出すアクシデントには「ドキッとしたよ」と苦笑いだが、終わってみれば好位から伸びて３馬身差の完勝。王手をかけてから１１戦目の大台に「開業当初からの目標だったし、達成できて良かったよ」と感慨深げにした。

父は“闘将”とうたわれ常にトップに立って地方競馬界を引っ張った正行・元調教師。アジュディミツオー、シーチャリオット、フリオーソ…歴史的名馬を数多く育て、東京ダービー５勝は史上タイ記録。志半ばの１４年９月に他界した。その父は１２７６勝。「またいい目標ができたな」と気合を入れ直した。父が厩舎を開業した当初から支えてきたベテラン・多田圭治厩務員の担当馬で達成できたのも縁だろう。

「勝ち星を思えば重賞が少ないね。交流重賞もまだ１勝。ぜいたくだけど、そういう馬が出てきてほしい」と力こぶ。まだまだ偉大な父を追いかける。