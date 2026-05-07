亀山陽平監督によるアニメーション映画『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が、追加新作シーンを加えた『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』として6月12日より上映されることが決定。同日よりMX4D、4DX版が上映される。

参考：『ミルキー☆サブウェイ』亀山陽平のルーツとは？ バッグス・バニーなどの“原点”を明かす

2025年7月から放送・配信された全12話のショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』を劇場用に再構成し、新シーンを加えて生まれ変わらせた『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』。2026年2月の劇場公開以降、10～30代男女を中心に幅広い観客がロングラン上映に詰めかけ、累計動員41万1272名、興行収入5億5035万3100円を記録している（興行通信社調べ、2月6日～4月19日）。

また、今回の大ヒットを受け、4D版の製作と公開が決定。“三度目の暴走！四次元の体験”をコピーに掲げた新ビジュアルも公開された。

なお、6月12日からは追加新作シーンを加えた通常2D版も公開される。劇場版では、ショートアニメで展開された物語に加え「一方その頃……」の警察チームの様子が新作シーンとして描かれていたが、今回さらに新たな場面が追加される。なお、4D版の追加新作シーンは2D映像での上映となる。（文＝リアルサウンド編集部）