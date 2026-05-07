『ミルキー☆サブウェイ』新作シーン追加！タイトル新たに6月12日公開 4D版公開も決定
アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』のヒットを受け、新作シーンが追加され『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』として6月12日より公開されることが発表された。あわせて、同日よりMX4D・4DX版が公開される。なお、4D版も追加新作シーンは2D映像となる。
【画像】新作シーン追加！『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』4D版ポスター
4D版の新ビジュアルは、“三度目の暴走！四次元の体験!!”とコピーが一新。
アニメは、暴走する銀河特急を舞台に、独特な世界観ながら親しみやすく魅力あふれるキャラクターたちが織り成す、ちょっとシュール、でも何だか賑やかでクセになる展開で、放送終了後もなお盛り上がり続け、公式YouTubeチャンネルの総再生回数は2億8000万回を突破した。
2年かけて亀山陽平監督がほぼ一人で作り上げ、2025年7月から放送・配信された全12話のショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』を、劇場用に再構成しつつ「一方その頃…」の警察チームの様子が新シーンとして追加したのが、劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』。
今作ではさらに新シーンが追加される。
【画像】新作シーン追加！『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』4D版ポスター
4D版の新ビジュアルは、“三度目の暴走！四次元の体験!!”とコピーが一新。
2年かけて亀山陽平監督がほぼ一人で作り上げ、2025年7月から放送・配信された全12話のショートアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』を、劇場用に再構成しつつ「一方その頃…」の警察チームの様子が新シーンとして追加したのが、劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』。
今作ではさらに新シーンが追加される。
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