世界に羽ばたくガールズグループの“ラストピース”である、たった1人の日本人メンバーに選ばれるのは誰なのか？話題のスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』が、佳境を迎えている。

【映像】コーチたちのメッセージに涙する練習生と指原

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSを筆頭にグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組んだプロジェクト。誕生するグループは、2026年内にグローバルデビュー予定だ。

同じHYBE × Geffen Recordsの座組からデビューしたガールズグループ・KATSEYEは、破竹の勢いでグローバルな活躍を見せている。2024年にデビューしてすぐに「Touch」がSNSで大きなバズを起こし、2025年8月にはアメリカの大型フェス『Lollapalooza』で8万5000人もの観客を集め、昼公演として史上最多となる動員を記録。さらに音楽業界最高峰の賞であるグラミー賞の2部門にノミネートするという快挙も成し遂げた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』には約1万4000人の応募があったが、最後に選ばれるのは1人の日本人メンバーのみ。デビューグループのメンバーとしては、KATSEYEを生んだサバイバル番組『The Debut: Dream Academy』に練習生として参加していたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の実力者3人がすでに決定している。KATSEYEと同様の活躍が期待される新グループ。当然、最後に選ばれる日本人メンバーにも、3人に引けを取らない実力とスター性が求められるというわけだ。

それゆえに候補生を指導するコーチ陣も、数々のスターを育ててきた精鋭揃い。彼女たちは候補生に本気の言葉を届けて、真剣に指導にあたってきた。番組内でコーチ陣が発する言葉や姿勢は、厳しい現代社会を生き抜く私たちの心にも刺さる金言ばかりだ。本稿ではその一部を、セレクトして紹介したい。

「今はもう誰の影にもなっていない」

候補生12人が、4人1組でグループパフォーマンスを披露する三次審査。難度が高いLE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」を披露するAチームの合宿レッスンにおいて、東方神起やaespaなど一流アーティストと共演してきたダンスコーチのAIKAは、厳しく指導を続ける。ダンス未経験のRINKA（22歳）には「悪目立ちしてる」と現実を突きつけ、歌もダンスも十分な実力を持つHIORI（18歳）にさえも「光るものがない」と指摘していた。

それぞれの課題を克服すべく、2週間にわたり血の滲むような努力を重ねた4人。三次審査前日の最終チェックでは、見違えるような成長を見せた。AIKAは感動したように「みんなの魂が感じられたパフォーマンスだった」と涙を流し、HIORIを「序盤で『普通』って、一番言われたくない言葉を言ったけど…今はもう誰の影にもなっていないし、めっちゃ輝いてたし、別人みたいだった」と称賛。そしてRINKAについても「『悪目立ちしてる』って言ったけど、めっちゃ輝いてた。本当に輝いてた」と讃える。諦めずに努力を続けることの尊さに、胸を熱くさせられる名シーンだ。

「弱点があるということは、その分プラスアルファも絶対にある」

ILLIT、&TEAM、JO1などを指導してきたベテランボーカルコーチのSoomi。同じく三次審査の合宿では、歌に苦戦する候補生のELENA（19歳）から、「ずっと悩んでることなんですけど…突発性難聴なんです」と、泣きながら打ち明けられる。

Soomiは「アーティストでも（突発性難聴を）抱えている人は結構いるよ。言わないだけ」とELENAの不安を優しく受け止め、「あなたがそのぐらい敏感になっていて、よく聴こうとするからなんだよ。なんでも悪く思わないでほしい。弱点があるってことは、その分プラスアルファも絶対あるの」と、異なる視点から現状を受け止める姿勢を提示し、ELENAの心をほぐした。

「限界は自分が決めている」

候補生が4人まで絞られ、ロサンゼルスでの合宿審査がスタート。レッスンはさらに厳しさを増していく。ジャスティン・ビーバーやアリアナ・グランデと共演経験を持つダンスコーチのマーサ（Maasa Ishihara）は、10代の頃に日本から渡米し様々な経験をしてきた身として、メンバーに自身を重ね合わせ、「チャンスは真正面から向かってこない。自分で取りに行くもの。その気持ちでやらないと、世界では通用しない」と力強くエールを送る。

レッスン初日、未経験者のAOI（19歳）とSAKURA（15歳）は、課題曲の振付をなかなか習得することができずにいた。マーサは2人に「まだ1日目だから、みんな優しいよ。これからどんどん厳しくなっていく。もっともっとクオリティと覚悟を見せないといけない」と、優しい口調ながらもシビアな現実を伝える。さらに「自分の限界を決めないで。限界は人から言われるものではなく、自分が決めているもの。自分次第でどうとでもなる。こっちも本気になるから本気になって。年齢とか経験は関係ない。本気でやってくれている人に、本気で返すべき」と真摯に喝を入れた。

スターとそうでない人の違いは、『世界を恐れているかどうか』

第7話では、アメリカで活躍するガールズグループ・Fifth Harmonyのメンバーであり、オーディション経験者であるローレン・ジャウレギ（Lauren Jauregui）がメンターとして候補生のもとを訪問。候補生それぞれの悩みを聞き、助言を与えていく。

経験豊富だが「無難」という評価を受け続けていたAYANA（19歳）に、ローレンは「自分の内面から個性を引き出すことが一番大切よ。自分自身と向き合ったり、日記を書いたり、鏡の前で練習したりして、自分の中で一番『強い』と感じる部分を見つけるの」と具体的にアドバイス。未経験ゆえの成長速度の遅さに悩むSAKURAには、「よくわかる」と寄り添い、「もしあなたがグループに入ったら、もっとそうなるわ。世界は絶えずあなたの欠点を指摘するし、あなたが気づかれたくない部分をみんなが突いてくる。アーティストになるためには、しっかりと自己防衛することが必要なの」と、経験者ならではの視点で語る。そして「まだベストじゃなくても、練習を続ければ自信が持てるようになるわ。『私はここにいる資格があるし、理由があってここにいるんだ』って自分に言い聞かせて」と、前向きな言葉を届けた。

さらに自分のキャラクター作りに迷うHIORIに対しては、「『キャラ』を作る必要はないわ。あなたのままでいい。でもステージに立つ時には『強さ』が求められるの。自信は自分の内側から湧き出てくる。『キャラクター』の正体は自信なのよ」と伝える。そしてAOIに「スターとスターではない人の差」を問われると、ローレンは「私にとってスターとそうでない人の違いは、『世界を恐れているかどうか』。世界はいつだって怖い場所よ。だからもしあなたが度胸を持っているのなら、それこそがスターであるための大きな要素だと思うわ」と激励。様々な舞台を経験してきたからこそ湧き上がってくる言葉に、こちらもハッとさせられる。

「今苦しいと感じる瞬間が、あなたを強くしているのよ」

アメリカに到着してすぐに体調を崩してしまい、練習への合流が遅れたHIORI。レディー・ガガと同じステージに立った経験を持つダンスコーチのプレスリー・タッカーは、思うようにパフォーマンスができず苦しむHIORIに「大丈夫？泣きそうな顔をしてる」と穏やかに声をかける。するとHIORIの目には涙が。「前は（自分のポテンシャルに自信が）あったけど、今は全然ないです」と吐露するHIORIに、プレスリーは「他の3人と比べて、進んでるか遅れてるかなんて関係ない。あなたにはここにいる価値があるのよ」「辛い時こそ、自分の可能性や実力を疑ってしまう。自問自答するような時こそ、一番の踏ん張りどころなの。今苦しいと感じる瞬間が、あなたを強くしているのよ」と鼓舞し、HIORIの緊張を和らげていた。

しかしHIORIは深く悩んだ末、最終的にオーディションを辞退してしまう。プレスリーは「すごく残念だわ」とショックを受け、「あの時の言葉が彼女に届かなかったことが悲しい。私は彼女を助けるためにここにいたし、彼女の心の中の重圧を聞いてあげられたらよかった…」と嘆く。若き夢追い人たちに本気で向き合うコーチの姿に、熱いものが込み上げてくる。

「選ばれなかった人の人生が、これで決まることは絶対にない」

ついに、最終審査へ臨む2人が決まる中間審査直前。候補生をずっと見届けてきたマーサは、心からの言葉を4人へ届ける。「今までの人生の中で、一番心も体も自分を追い込んだと思う。その自分を、明日は信じてあげてほしい」と全員の努力を認め、「私も向き合ったから。この2週間くらい、君たちの夢しか見なかった。寝ても起きても、あなたたちしか私の頭にはなかった」と涙を堪えながら話す。

そしてマーサは「2人しか選ばれないことは事実。でも、選ばれなかった人の人生がこれで決まるってことは絶対にない。昨日言ったよね？門出だって。明日が終わって、『しっかりできた』と思ったら、それが一番正解」とお守りのような言葉を届け、全員をハグ。「誇りに思います。出会えてよかったです」と優しく抱きしめる姿に、視聴者は涙を堪えきれなかったことだろう。

指原莉乃、LE SSERAFIMらの言葉も名言ばかり

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』には、スタジオキャストとして指原莉乃、LE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演。同じ芸能界で活躍する実体験を交えた彼女たちの言葉もまた、心に刺さるものばかりだ。

最後のメンバーに選ばれるのは果たして誰なのか。今後世界で活躍すること間違いなしのガールズグループが誕生する記念すべき瞬間を、ぜひ見届けてほしい。