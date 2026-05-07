“3億円の豪邸に住む”鈴木奈々、自宅の寝室を披露「ひろーい！」「おしゃれ」「理想的過ぎる」 マットレスは『ニトリ』と明かす
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。「私の寝室です」とつづり、広々とした自宅の寝室を披露した。
【写真】「ひろーい！」「おしゃれ」モノトーンでまとめた鈴木奈々の寝室
鈴木は昨年9月に出演したフジテレビ系バラエティ『全力！脱力タイムズ』で、都内に3億円の豪邸を購入したことを告白。インスタでは、キッチンやリビングなど、新居の様子をたびたび紹介している。
この日の投稿では、モノトーンでまとめた寝室の写真を公開。部屋には、棚や観葉植物が飾られリラックスした雰囲気が漂っており、愛用品については「ベッドは大塚家具でセールになってて買いました！もう10年以上使ってます！マットレスは新しく変えて、ニトリで買いました！」と紹介している。
コメント欄には「ステキ」「おしゃれですね」「理想的過ぎる」「とても綺麗で素敵だね」「ひろーい！」「めちゃめちゃ広い」「スッキリしてて、とても良い寝室ですね。こんな部屋、うらやましいです」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「ひろーい！」「おしゃれ」モノトーンでまとめた鈴木奈々の寝室
鈴木は昨年9月に出演したフジテレビ系バラエティ『全力！脱力タイムズ』で、都内に3億円の豪邸を購入したことを告白。インスタでは、キッチンやリビングなど、新居の様子をたびたび紹介している。
この日の投稿では、モノトーンでまとめた寝室の写真を公開。部屋には、棚や観葉植物が飾られリラックスした雰囲気が漂っており、愛用品については「ベッドは大塚家具でセールになってて買いました！もう10年以上使ってます！マットレスは新しく変えて、ニトリで買いました！」と紹介している。
コメント欄には「ステキ」「おしゃれですね」「理想的過ぎる」「とても綺麗で素敵だね」「ひろーい！」「めちゃめちゃ広い」「スッキリしてて、とても良い寝室ですね。こんな部屋、うらやましいです」など、さまざまな反響が寄せられている。